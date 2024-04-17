Сыктывкарский ЛПК провел информационные встречи для жителей районов Республики Коми

В районах деятельности АО "СЛПК" в Республике Коми прошли ежегодные информационные встречи представителей компании с руководством местных администраций, главами сельских поселений, активными общественниками. Встречи прошли в семи муниципальных районах: Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском, Койгородском, Корткеросском, Удорском и Усть-Куломском.

Представители АО "СЛПК" рассказали участникам о лесохозяйственной деятельности СЛПК и присоединении предприятия к Национальной системе лесной сертификации.

— Также мы проинформировали участников встречи о произошедших изменениях, смене собственника и ребрендинге, новых видах продукции, и о том, что в этом году комбинат отмечает 55-летний юбилей, — рассказала Марина Королева, начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО "СЛПК".

Представители муниципальных администраций, в свою очередь, отчитались о том, что было сделано в прошлом году в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с комбинатом.

Сумма поддержки районов в 2023 году составила 54,5 миллиона рублей. Традиционно около 60 процентов, выделяемых Сыктывкарским ЛПК средств, идет на развитие малого бизнеса, проекты по созданию и сохранению рабочих мест, 40 процентов – на поддержку социальной сферы. Кроме того, ветераны труда лесной отрасли районов ежегодно получают путевки в санаторий-профилакторий комбината.