Сыктывкарский ЛПК провел информационные встречи для жителей районов Республики Коми
- 13:52 17 апреля
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- AnnaAnna
В районах деятельности АО "СЛПК" в Республике Коми прошли ежегодные информационные встречи представителей компании с руководством местных администраций, главами сельских поселений, активными общественниками. Встречи прошли в семи муниципальных районах: Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском, Койгородском, Корткеросском, Удорском и Усть-Куломском.
Представители АО "СЛПК" рассказали участникам о лесохозяйственной деятельности СЛПК и присоединении предприятия к Национальной системе лесной сертификации.
— Также мы проинформировали участников встречи о произошедших изменениях, смене собственника и ребрендинге, новых видах продукции, и о том, что в этом году комбинат отмечает 55-летний юбилей, — рассказала Марина Королева, начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО "СЛПК".
Представители муниципальных администраций, в свою очередь, отчитались о том, что было сделано в прошлом году в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с комбинатом.
Например, в Сыктывдинском районе средства направили на обустройство территорий, ремонт и реконструкцию пожарных водоемов, закупку формы для местной спортивной команды, поддержку в проведении Дня района и межмуниципального фестиваля "Зажги звезду народную". В Сысольском районе при поддержке АО "СЛПК" приобрели технику для предпринимателя, обеспечивающего население дровами, обновили уличное освещение в ряде населенных пунктов, провели ремонты в образовательных учреждениях. Один из проектов Прилузского района – туристический, по обустройству гостевого дома в Ношуле. Также в разных районах ремонтировали дома культуры, спортивные объекты, школы и детские сады, закупали мебель и оборудование для бюджетных учреждений.
Партнерство с комбинатом продолжится и в этом году, суммы поддержки сохранятся на уровне 2023 года.