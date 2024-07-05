Александр Ведяхин: Мы поставили себе задачу — стать одной из первых человекоцентричных компаний

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Реализация человекоцентричного подхода позволит максимизировать самое ценное, что есть у организации, — доверительные и долгосрочные отношения с клиентами Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Мы верим, что на горизонте 10–15 лет рыночные игроки либо адаптируются к человекоцентричности, либо уйдут с рынка. Потребительская модель, в которой клиент рассматривается исключительно как источник дохода, уйдет в прошлое. Бизнес нового времени будет относиться к человеку как к самому себе, стремиться помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире, соответствовать ожиданиям клиентов и превосходить их. Мы поставили себе амбициозную задачу — стать одной из первых человекоцентричных компаний. Такого не делал еще никто в мире".

О роли человекоцентричности в долгосрочном видении Сбера рассказал на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Долгосрочное видение Сбера определяет ч еловекоцентричность как содействие увеличению потенциала человека и расширению пространства его возможностей для достижения человеком своих устремлений. При этом человекоцентричность рассматривается как условие долгосрочной устойчивости организации и ее финансового успеха .

Например, человекоцентричность в здравоохранении предполагает фокус на сохранении здоровья человека, на том, чтобы он не стал пациентом. Все усилия должны быть направлены на профилактику и сохранение здоровья — в отличие от пациентоцентричности, где человек априори воспринимается как пациент и чем больше пациентов, тем лучше.

Человекоцентричный подход в сфере финансов раскрывается, например, в сервисах благосостояния, содействующих человеку в формировании долгосрочных финансовых целей, создании возможностей и развитии привычек для их достижения. Для этого п ервая задача — поддержка человека в формировании мотивов для первоначального накопления. Понимая контекст жизни человека, мы можем помочь сформулировать цели и покажем возможные варианты развития. Также нужно помочь человеку сделать первые накопления: разъяснить механизм работы регулярных микроинвестиций, предложить игровые механики и промоакции, советы по расходам в различных жизненных ситуациях. В ажный этап — научить осознанно управлять накопленным капиталом.

Важно понимать, что б ыстро перепрыгнуть в человекоцентричную модель невозможно и к переходу в человекоцентричную организацию нужно подготовиться. Для этого на горизонте до 2026 года Сбер будет активно р азвивать продукты и сервисы с фокусом на создание лучшего клиентского опыта — не столько за счёт широкого числа предлагаемых решений, сколько за счёт их интеграции и развития объединяющих элементов , таких как Сбер ID, подписка СберПрайм и другие. Уже сегодня ими пользуются многие клиенты Сбера. Число пользователей Сбер ID превысило 84 миллионов человек , а выгоду от подписки СберПрайм получают 11,8 миллионов клиентов (+1,8 миллионов с начала года).

Ежегодно растет производительность сотрудников, Сбер работает над надежностью и безопасностью своих сервисов . Э ффективность защиты клиентов банка от фрода составляет 99,6%, отсутствуют простои из-за кибератак. Важное направление работы — создание безопасного, подконтрольного, доверенного искусственного интеллекта . На его базе Сбер будет развивать сервисы, которые позволят каждому воспользоваться преимуществами AI . Так, в 2023 году банк первым на российском рынке представил собственную LLM GigaChat , доступную всем желающим. С помощью искусственного интеллекта Сбер совершенствует свои сервисы и процессы, в 80% процессов используется AI . В результате за 2023 год экономический эффект от использования AI -технологий составил 350 миллиардов рублей , а за три года превысил 800 миллиардов.

Также Сберу предстоит научиться человекоцентричности в отдельных жизненных ситуациях . Например, быть внимательнее к мотивам и потребностям клиента или коллеги и измерять ценность для человека , чтобы совершить переход от бизнес-ориентиров к человекоцентричным .