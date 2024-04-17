В Коми женщину лишили пенсии из-за поездок на могилу к покойному мужу

Исполняющий обязанности прокурора Коми подал иск в Сыктывкарский горсуд от имени материального истца против Российской Федерации, МВД России, МВД по Коми и отдела пенсионного обслуживания Центра финансового обеспечения МВД по Коми. Истец требовал признать незаконным приостановление выплаты пенсии, а также требовал возобновления выплаты пенсии, компенсации недополученной пенсии и морального вреда.

Истец ранее получала пенсию за выслугу лет по линии МВД, но позднее выплаты были приостановлены после перехода на пенсию по случаю потери кормильца. МВД требовало от истца предоставить документы, подтверждающие ее проживание в определенном районе, иначе пенсия будет выплачиваться без районного коэффициента. Информация о проживании истца указывала на Усть-Вымский район, однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что истец находилась за пределами России, в Украине, где посещала могилу своего супруга. Возвращение на территорию Коми оказалось невозможным из-за различных обстоятельств, включая прекращение сообщения между Россией и Украиной и проведение военной спецоперации.