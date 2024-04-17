С апреля пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде рассказали, чего ждать пожилым россиянам
- 19:00 17 апреля
- 12+
- Служба новостей
В апреле 2024 года пенсионеры в России столкнутся с изменениями в расписании выплат пенсий из-за наступающих праздничных и выходных дней. Майские праздники в этом году начнутся с 28 апреля, воскресенья, и продлятся до 1 мая. Это означает, что выплаты пенсий за май будут перечислены уже в конце апреля.
Учитывая, что суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, почтовые отделения будут работать в этот день для выдачи пенсий. В результате многие пенсионеры смогут получить две пенсии в апреле: сначала за апрель, а затем за май. Это станет приятным сюрпризом для них.
Важно отметить, что конкретные даты выплат пенсий могут различаться в зависимости от региона и способа получения пенсии (например, через почту или банковскую карту). Пожилым гражданам рекомендуется обратиться к своему пенсионному фонду или почтовому отделению для получения точной информации о датах выплат в их регионе.