11 гектаров под парк и лучший Сабантуй в России: благотворительная деятельность Мансура Садекова

На протяжении многих веков российские меценаты открывали музеи, театры и школы. Помогали жителям сел и городов полноценно жить. В этой статье расскажем о деятельности человека, который повлиял на развитие и жизнь села Большое Рыбушкино, которое находится в Нижегородской области.

Мансур Саитович Садеков родился 3 января 1966 года и закончил среднюю школу в Большом Рыбушкино. С 1984 по 1986 годы служил в российской армии. С начала 90-х начал заниматься бизнесом. Шестнадцать лет, вплоть до 2012 года, Садеков был генеральным директором компании "Волга-Петролеум". В начале двухтысячных он отучился в Санкт-Петербургском университете по специальности "Финансы и кредит". В настоящее время Мансур Саитович занимается бизнесом, а также активно участвует в жизни своего родного села.