11 гектаров под парк и лучший Сабантуй в России: благотворительная деятельность Мансура Садекова
- 17:56 15 апреля
- 0+
- AnnaAnna
На протяжении многих веков российские меценаты открывали музеи, театры и школы. Помогали жителям сел и городов полноценно жить. В этой статье расскажем о деятельности человека, который повлиял на развитие и жизнь села Большое Рыбушкино, которое находится в Нижегородской области.
Мансур Саитович Садеков родился 3 января 1966 года и закончил среднюю школу в Большом Рыбушкино. С 1984 по 1986 годы служил в российской армии. С начала 90-х начал заниматься бизнесом. Шестнадцать лет, вплоть до 2012 года, Садеков был генеральным директором компании "Волга-Петролеум". В начале двухтысячных он отучился в Санкт-Петербургском университете по специальности "Финансы и кредит". В настоящее время Мансур Саитович занимается бизнесом, а также активно участвует в жизни своего родного села.
Он начал заниматься благотворительной деятельностью вдохновленный идеями своего старшего брата, Абдулхамита Садекова, который погиб в 1997 году. Мансур Саитович на протяжении многих лет помогает в строительстве дорог и мостов в регионе, участвует в газификации домов и организации ежегодных состязаний по татарской национальной борьбе. В 2000 году Мансур Саитович финансировал капитальный ремонт Большерыбушкинской школы имени А. Садекова. В 1998 году в селе была построена мечеть, а затем открыт парк культуры и отдыха с искусственным озером. Отец Мансура, Саит Садеков, пожертвовал под этот парк 11 гектаров земли. А Мансур организовал работы по благоустройству территории, включая посадку деревьев и создание искусственного водоема.
С 1998 года Садеков ежегодно организует Сабантуй для жителей села. Это главный национальный праздник татарского народа, который отмечается в честь пробуждения природы и весеннего сева. На Сабантуе проводятся различные состязания и праздничные мероприятия, включая борьбу, лазание по шесту, скачки на лошадях, танцы и песни. Благодаря Мансуру Садекову, жители Большого Рыбушкина Нижегородской области сохраняют и ценят традиции татарского народа. Сабантуй в этом селе считается одним из лучших в России по уровню организации и популярности.
Благотворительность способствует объединению людей и развитию чувства единства и солидарности в сообществе. Она способна разрушить социальные барьеры и способствовать равенству и справедливости. В 2012 году Мансуру Садекову присвоили звание "Почетный гражданин Сергачского района" за его вклад в социально-экономическое развитие района, благотворительную деятельность, сохранение и развитие национальных традиций.