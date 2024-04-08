"Ваш родственник попал в аварию": как сыктывкарцам не стать жертвами онлайн-мошенниками

Фото "Про Город Сыктывкар"

"Я из ФСБ, ваш менеджер — мошенник"… "Чтобы защитить ваши деньги, нужно перевести их на специальный счет"… Как правило, с таких и подобных фраз свои разговоры по телефону начинают кибер-преступники. Как обезопасить себя и родных от онлайн-мошенничества? Самые ТОПовые схемы "разводок" представляет вашему вниманию "Про Город" при информационной поддержке МВД по Коми, Управления ФНС и прокуратуры региона. Сервисы-имитаторы Одно из основных правил – не общайтесь с незнакомцами на финансовые темы. Первый признак того, что неизвестный вам телефонный собеседник – это аферист – если с вами ведут речь о ваших деньгах. Под любым предлогом: будь то необходимость "спасти" от уголовного преследования родственника или необходимость "защитить" ваши сбережения, переведя их на иной счет.

Никогда и никому не называйте номера своих банковских реквизитов, логины и пароли, коды CVV/CVC с обратной стороны карт, коды из СМС и иную информацию. Настоящие банки никогда не запрашивают подобные сведения, даже если вы стародавний клиент. При любом подозрительном звонке якобы из службы безопасности банка сразу звоните своему персональному менеджеру, а если вы обычный клиент, звоните в банк (номер горячей линии указан на пластиковой карте). Вам помогут разобраться в ситуации и минимизировать ущерб, если вы все же успели сообщить мошенникам какую-то персональную информацию.

Подключите сервис проверки входящих вызовов в мобильном приложении банка: он предупредит о том, что звонит мошенник. Многие банки уже предлагают клиентам и другую полезную опцию "Близкие рядом". Когда ваша пожилая мама или иной родственник захочет перевести кому-то деньги, вы получите уведомление и сможете подтвердить или отклонить операцию, если заметили что-то подозрительное.

Не загружайте и не обновляйте приложения своего банка через App Store. Мошеннические приложения появились уже и там, они имитируют сервисы реальных банков. Помните: если банк разместит там новую версию приложения, вы получите смс с официального номера своего банка.

Погружение в иллюзию

Одна из новых уловок – это когда аферисты звонят вам по мессенджеру и просят включить демонстрацию экрана смартфона. Злоумышленники распробовали функцию трансляции экрана во время видеозвонка. Первый обманщик звонит, представляясь сотрудником банка, и спрашивает человека, обновлял ли он мобильное приложение в последнее время. Если ответ отрицательный, "работник" сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста банка, который поможет обновить приложение.

Второй – подельник – звонит уже по видеосвязи: якобы для идентификации клиента по биометрии. А потом просит включить режим демонстрации экрана, чтобы подключилась некая "роботизированная система для диагностики счета". После этого человека просят зайти в мобильное приложение банка. Мошенник уверяет, что это абсолютно безопасно, так как экран будет видеть только робот, а сам сотрудник — нет.

На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Это помогает заполучить доступ к личному кабинету клиента, украсть деньги или убедить его перевести их на "безопасный счет".

Чтобы защититься, помните: сотрудники банков не связываются с клиентами в мессенджерах; нельзя демонстрировать по видеосвязи экран своего устройства незнакомцам, кем бы они ни представлялись; роботизированная система для диагностики счета — это выдумка преступников.

Фильтруйте Госуслуги

Сам по себе портал Госуслуг хорошо защищен. Однако злоумышленник может получить доступ к вашему аккаунту, если вы сами передадите ему необходимую для входа информацию.

"Алло, это специалист техподдержки Госуслуг!" — услышала в трубке одна из сыктывкарок, читательница "Про Города", поведавшая нам свою историю. На экране появились логотип и название портала (звонили в мессенджере). Голос незнакомки сообщил, что у женщины накопилась задолженность по ЖКУ. Ее такая претензия взволновала, поскольку за прошлый месяц она не внесла плату Регоператору по капремонтам МКД – забыла про этот обязательный взнос.

Чтобы решить проблему и погасить долг, горожанке настоятельно порекомендовали сообщить код из СМС. Под влиянием эмоций она выполнила эту просьбу, но тут же спохватилась. Буквально через пару минут женщина сменила пароль от личного кабинета на Госуслугах. Не случись этого, мошенники зашли бы в ее профиль и набрали бы от ее имени микрозаймов (и это в лучшем случае!..).

Еще один постулат, который вам следует помнить: сотрудники Госуслуг не звонят гражданам и не просят коды из СМС. Пользуйтесь только официальными сайтами и приложениями. Если вас просят обновить какие-либо сведения, не переходите по предложенным ссылкам. Для получения ваших данных мошенники могут использовать фишинговые страницы. Они похожи на настоящие, но в адресе ссылки будут какие-то лишние символы: буквы или цифры. Поэтому внимательно изучайте предлагаемый вам адрес страницы. Единственно верный адрес портала — gosuslugi.ru

Устанавливайте приложение Госуслуг только из официальных магазинов — RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.

Защитите свой аккаунт на Госуслугах: придумайте сложный пароль, используйте его только на портале и периодически меняйте. И не поленитесь: подключите двухфакторную аутентификацию, если ее у вас еще нет. Это повышает безопасность данных.

Помните про три варианта защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР), вход по биометрии вы можете использовать любой из этих вариантов. Только никому не сообщайте пароль и сведения об этих факторах защиты.

Сказка про симку

Звонки от имени сотовых операторов снова в ТОПе у телефонных мошенников. Они сообщают человеку на том конце провода, что ему необходимо "продлить сим-карту". Якобы из-за того, что срок ее действия или договора на предоставление услуг заканчивается.

Под этим предлогом злоумышленник пытается получить данные для входа в личный кабинет абонента, а также одноразовые коды для проверки.

Если удастся это сделать, мошенник настроит переадресацию СМС на свой номер. И начнет получать все сообщения, в том числе от разных сервисов и банков. В результате жулик сможет добраться до личного кабинета человека в интернет-банке и украсть оттуда деньги.

Как защититься? Несложно. Помните, что у сим-карт нет срока действия и их не нужно продлевать. А по всем вопросам, связанным с мобильной связью, связывайтесь с оператором по официальным контактам.

Голос не из прекрасного далека

Новая схема обмана, актуальная в текущем году: злоумышленники взламывают аккаунт человека в соцсети или мессенджере и находят в переписках записанные им голосовые сообщения. После этого, используя искусственный интеллект, создают аудиозаписи якобы от лица владельца аккаунта.

Когда все готово, мошенники просят знакомых человека, чей профиль взломали, одолжить денег. Просьба начинает звучать еще убедительнее, когда они отправляют сгенерированное голосовое сообщение. Чтобы вы смогли отразить подобную атаку, напоминаем важные правила самозащиты. Подключите двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно. Если знакомый обращается в мессенджере с просьбой прислать деньги, всегда перепроверяйте информацию, позвонив по телефону.

Путешественники – под прицелом

Путешественников может подстерегать набирающая популярность уловка злоумышленников. Они мониторят публичные чаты и группы в соцсетях, посвященные вояжам, и находят там людей, которые особенно интересуются скидками и акциями на покупку билетов.

Обманщик пишет пользователю, представляясь сотрудником известной авиакомпании, турагентства или агрегатора билетов. Он предлагает воспользоваться его большой корпоративной скидкой за скромное вознаграждение. Как только жертва переведет деньги "за билеты" или "компенсацию", фейковый помощник из турфирмы тут же пропадет.

Чтобы не потерять деньги при планировании поездки: выбирайте для покупки билетов официальный сайт перевозчика или проверенный, зарекомендовавший себя сервис. Перед покупкой внимательно изучите страницу: посмотрите, совпадут ли название сайта в адресной строке и бренд, указанный на главной странице, все ли кнопки работают, нет ли ошибок и неточностей.

Не вступайте в переписку в соцсетях или мессенджерах с людьми, которые говорят, что являются официальными представителями авиакомпании или турагентства.

Под маской налоговиков

Аферисты пользуются и тем, что в стране сейчас – период предоставления налоговых деклараций о доходах за 2023 год (отчитаться самостоятельно гражданам следует до 2 мая 2024 года). Злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговой службы и направляют электронные письма с требованием о представлении декларации по особой ссылке.

Жертва, переходя по ней, оставляет свои персональные данные и параметры банковской карты (номер, имя и фамилию владельца, трехзначный код безопасности с оборотной стороны карты). Людей убеждают в том, что представить такую информацию им следует якобы для "идентификации налогоплательщика". Полученными сведениями мошенники воспользуются для кражи денег.

Как не попасться на уловку преступников? Просто не реагировать на подобные письма и не переходить по ссылкам, где требуется заполнить о себе личную и финансовую информацию. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения с требованием направить декларацию через онлайн-почту. Уведомления о необходимости представить декларацию о доходах направляются в личный кабинет налогоплательщика (вход осуществляется с логином и паролем, полученном в налоговом органе, или с учетной записью портала Госуслуг).

Во время кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год, в том числе от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортных средств), акций, сдачи в аренду имущества.

В электронном виде декларацию 3-НДФЛ можно направить только через сервис налоговой службы "Личный кабинет налогоплательщика" или портал Госуслуг. Также документ в бумажном виде принимается в офисах налоговиков и в МФЦ. Еще один безопасный вариант – направить документы по почте.

Ставка на страх

"Я из МВД. В отношении вашего родственника возбуждено уголовное дело. По его вине вследствие ДТП пострадал человек. Но он готов не сажать вашего родственника, если вы ему компенсируете моральный и физический урон"… Эти и подобные байки служат затравкой разговора, который с вами могут завести онлайн-преступники, задача которых - побудить погасить эфемерный ущерб, чтобы оградить близких от расследований правоохранительными органами.

Сотрудники полиции, Следственного комитета, ФСБ и прокуратуры никогда не позволяют вам с таким предложением.

Недавно в Эжве вынесен приговор курьеру телефонных мошенников, от которого пострадали две пенсионерки. Эжвинский районный суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой) и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой). Гособвинение поддержано представителем прокуратуры Эжвинского района.

Суд установил, что житель северной столицы РФ выполнял функции курьера в составе организованной группы, которая похищала деньги у представителей старшего поколения. Им звонили и сообщали, что их родственники оказались виновниками ДТП с тяжкими последствиями, а для заглаживания вреда необходимо срочно передать пострадавшим сумму денег.

Курьер прибыл в Сыктывкар, забрав у 75-летней и 82-летней горожанок средства на общую сумму 660 тысяч рублей. Третья пенсионерка, собиравшаяся передать 300 тысяч, в последний момент заподозрила обман, поэтому курьеру поступило указание с ней не встречаться. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд учел мнение гособвинителя и назначил курьеру наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу. Расследование проведено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

Помните главное – ваша безопасность – в ваших руках, а также в здравомыслии. В идеале не отвечать на незнакомые номера вовсе. А если уж сняли трубку и услышали любую историю, касающуюся вас и денег, прекращайте разговор и заносите номер в свой черный список.