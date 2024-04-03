За год работы фонд “Защитники Отечества” принял 12 тысяч обращений
- 20:45 3 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Большая часть вопросов от участников СВО уже решена.
В новом видеообращении глава республики Владимир Уйба рассказал о том, что ровно год назад, 3 апреля 2023 года, президент России подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников СВО “Защитники Отечества”. С 1 июня филиалы фонда начали свою активную работу во всех регионах страны.
За все время работы в региональный филиал фонда поступило более 12 тысяч обращений. 10,5 тысяч обращений уже решены, однако оставшиеся все еще находятся в работе.
Сейчас сотрудники фонда не только помогают получить участникам СВО государственную помощь, но также организуют различные мероприятия и реализуют проекты, которые помогают вернувшимся с фронта бойцам адаптироваться на гражданке.