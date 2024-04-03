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За год работы фонд “Защитники Отечества” принял 12 тысяч обращений

За год работы фонд “Защитники Отечества” принял 12 тысяч обращенийФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Большая часть вопросов от участников СВО уже решена.

В новом видеообращении глава республики Владимир Уйба рассказал о том, что ровно год назад, 3 апреля 2023 года, президент России подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников СВО “Защитники Отечества”. С 1 июня филиалы фонда начали свою активную работу во всех регионах страны.

За все время работы в региональный филиал фонда поступило более 12 тысяч обращений. 10,5 тысяч обращений уже решены, однако оставшиеся все еще находятся в работе.

Сейчас сотрудники фонда не только помогают получить участникам СВО государственную помощь, но также организуют различные мероприятия и реализуют проекты, которые помогают вернувшимся с фронта бойцам адаптироваться на гражданке.
 

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