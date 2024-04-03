За год работы фонд “Защитники Отечества” принял 12 тысяч обращений

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Большая часть вопросов от участников СВО уже решена. В новом видеообращении глава республики Владимир Уйба рассказал о том, что ровно год назад, 3 апреля 2023 года, президент России подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников СВО “Защитники Отечества”. С 1 июня филиалы фонда начали свою активную работу во всех регионах страны.

За все время работы в региональный филиал фонда поступило более 12 тысяч обращений. 10,5 тысяч обращений уже решены, однако оставшиеся все еще находятся в работе.