В Сыктывкаре открыли мемориальную доску в память о герое СВО Рустаме Ниязове

В Сыктывкаре почтили память своего героя - Рустама Ниязова. Над входом в Лицей народной дипломатии, где он некогда был учеником, теперь висит мемориальная доска, которая служит вечным напоминанием о его отваге и самоотверженности.

Рустам с юных лет мечтал о карьере офицера, желая продолжить семейную традицию. После успешного окончания лицея, он подал документы в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.