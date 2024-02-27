В Сыктывкаре открыли мемориальную доску в память о герое СВО Рустаме Ниязове
- 16:04 27 февраля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре почтили память своего героя - Рустама Ниязова. Над входом в Лицей народной дипломатии, где он некогда был учеником, теперь висит мемориальная доска, которая служит вечным напоминанием о его отваге и самоотверженности.
Рустам с юных лет мечтал о карьере офицера, желая продолжить семейную традицию. После успешного окончания лицея, он подал документы в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.
Упорный труд и выдающиеся способности позволили ему завершить обучение с отличием в 2021 году. После выпуска Рустам был направлен на службу в Астраханскую область, где проявил себя как ответственный и надежный офицер.
Однако, с началом специальной военной операции, он не задумываясь отправился в Донецкую Народную Республику. В зоне боевых действий Рустам командовал расчетом боевой машины реактивной артиллерийской батареи, умело нанося удары по огневым позициям и скоплениям противника, обеспечивая продвижение российских войск.
Его действия были точными и эффективными, помогая товарищам продвигаться вперед. 18 июля 2022 года Рустам Ниязов героически погиб в бою, защищая Родину от врага. Его мужество и стойкость позволили остановить диверсионно-разведывательную группу противника, не дав им нанести урон ни одной боевой машине или сослуживцу.
За проявленный героизм и самопожертвование Рустам был посмертно награжден медалью Жукова и Орденом мужества. Глава Республики Коми Владимир Уйба почтил память Рустама и выразил искренние соболезнования его близким. Он подчеркнул, что Рустам является настоящим героем, отдавшим свою жизнь за други своя и за Родину.
Отмечая циничную попытку Запада переписать историю и традиции российского народа, Владимир Уйба призвал к единению и поддержке бойцов, сражающихся на фронтах специальной военной операции.
Таким образом, Рустам Ниязов навсегда останется в памяти сыктывкарцев как пример мужества, патриотизма и верности воинскому долгу. Его подвиг будет вдохновлять будущие поколения на служение Родине и защиту её суверенитета.