Победители боксерского “Кубка Главы Республики Коми” получили награду от Владимира Уйба

Кубок главы Республики Коми по боксу прошел впервые и собрал около 100 участников из разных регионов, включая Коми, Архангельскую и Кировскую области, а также Луганскую Народную Республику.

Этот турнир стал настоящим спортивным событием, полным ярких и зрелищных боев на ринге. Глава Коми, Владимир Уйба, выразил свою благодарность спортсменам, тренерам и организаторам за проведение такого великолепного турнира.

Он пожелал всем участникам успехов не только в спорте, но и в жизни. В своем обращении к зрителям и участникам он отметил, что этот кубок мог бы стать традиционным, учитывая ожидание и положительное настроение, с которыми он прошел.