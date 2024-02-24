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Победители боксерского “Кубка Главы Республики Коми” получили награду от Владимира Уйба

Победители боксерского “Кубка Главы Республики Коми” получили награду от Владимира Уйба

Кубок главы Республики Коми по боксу прошел впервые и собрал около 100 участников из разных регионов, включая Коми, Архангельскую и Кировскую области, а также Луганскую Народную Республику.    

 

Этот турнир стал настоящим спортивным событием, полным ярких и зрелищных боев на ринге. Глава Коми, Владимир Уйба, выразил свою благодарность спортсменам, тренерам и организаторам за проведение такого великолепного турнира.    

 

Он пожелал всем участникам успехов не только в спорте, но и в жизни. В своем обращении к зрителям и участникам он отметил, что этот кубок мог бы стать традиционным, учитывая ожидание и положительное настроение, с которыми он прошел.  

 

Важно отметить, что этот спортивный праздник совпал с Днем защитника Отечества. В связи с этим Владимир Уйба поздравил всех защитников – от мала до велика, ведь каждый из нас вносит свой вклад в защиту нашей Родины. Он подчеркнул, что участие в соревнованиях, обучение и работа, которые мы проводим здесь, направлены на поддержку и честь наших бойцов, которые стоят на передовой, защищая независимость и честь нашей страны и республики.  

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