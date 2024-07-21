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Вратарь «Ухты» сыграет на чемпионате мира по мини-футболу

Вратарь «Ухты» сыграет на чемпионате мира по мини-футболуФото МФК «Ухта»

Ухтинский вратарь отправится на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет БНК, ссылаясь на пресс-службу МФК «Ухта».

Тьяго Гитта вызвали в состав сборной Бразилии. Пресс-служба мини-футбольного клуба «Ухта» сообщила о включении Тьяго Гитты в состав сборной для участия в чемпионате мира.

Десятый мировой чемпионат по мини-футболу пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года. Бразильская команда сыграет в одной группе с Кубой, Хорватией и Таиландом.

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