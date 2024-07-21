Вратарь «Ухты» сыграет на чемпионате мира по мини-футболу

Ухтинский вратарь отправится на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет БНК, ссылаясь на пресс-службу МФК «Ухта».

Тьяго Гитта вызвали в состав сборной Бразилии. Пресс-служба мини-футбольного клуба «Ухта» сообщила о включении Тьяго Гитты в состав сборной для участия в чемпионате мира.