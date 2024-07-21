Вратарь «Ухты» сыграет на чемпионате мира по мини-футболу
- 18:45 21 июля
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото МФК «Ухта»
Ухтинский вратарь отправится на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет БНК, ссылаясь на пресс-службу МФК «Ухта».
Тьяго Гитта вызвали в состав сборной Бразилии. Пресс-служба мини-футбольного клуба «Ухта» сообщила о включении Тьяго Гитты в состав сборной для участия в чемпионате мира.
Десятый мировой чемпионат по мини-футболу пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года. Бразильская команда сыграет в одной группе с Кубой, Хорватией и Таиландом.
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