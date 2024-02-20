Жители Коми смогут приобрести eSIM в Телеграм

Цифровая экосистема МТС запустила продажи eSIM* в мессенджере Telegram**. Пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выбором пользователь должен убедиться, что его устройство поддерживает технологию, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через МТС ID он сможет активировать eSIM на своем гаджете с помощью QR-кода.