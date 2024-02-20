Жители Коми смогут приобрести eSIM в Телеграм
- 16:35 20 февраля
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- AnnaAnna
Цифровая экосистема МТС запустила продажи eSIM* в мессенджере Telegram**. Пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.
Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выбором пользователь должен убедиться, что его устройство поддерживает технологию, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через МТС ID он сможет активировать eSIM на своем гаджете с помощью QR-кода.
— Количество гаджетов, поддерживающих eSim, стремительно растет. Это не только смартфоны, но и планшеты, а также умные часы. Оформление виртуальной SIM-карты удаленно, несомненно, будет востребовано среди жителей Коми, ведь это простой и быстрый способ подключить номер и сразу выйти на связь, без визита в магазин и доставки. По нашим данным более половины россиян в Telegram уже пользуются чат-ботами. Стоит отметить, что подключение через бот Telegram наименее уязвимо к мошенничеству, так как взаимодействие с пользователем происходит без привязки к сессиям, — прокомментировал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.
По данным Big Data*** МТС, чаще всего eSIM покупают молодые люди в возрасте 24-35 лет, на них приходится 27% продаж, а также подростки (22%). 70% пользователей виртуальных SIM-карт – мужчины. 58% устройств, в которых используется eSIM, - это гаджеты Apple (самый популярный смартфон с eSIM – iPhone 11), 16% - это терминалы оплаты, устройства Samsung на третьем месте.