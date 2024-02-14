В Коми участнику СВО из Койгородка помогли получить положенные выплаты
- 15:20 14 февраля
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- Елизавета Петрова
Участник СВО из Койгородка Сергей обратился за помощью в оформлении полагающихся ему федеральных и региональных мер социальной поддержки в фонд "Защитники Отечества". Мужчине оказали поддержку в фонде.
Сергей получил два ранения в ходе СВО, после чего вернулся на родину в Койгородок. Социальный координатор Татьяна Карманова помогла Сергею собрать полный пакет документов для получения выплат, включая недостающие справки из военных госпиталей и выписки из приказа, подтверждающие прохождение военной службы в зоне СВО.
Благодаря работе Татьяны Сергею были доведены в полном объеме выплаты за ранения, полученные в зоне проведения СВО. Кроме того, Татьяна предложила ему отдохнуть и оздоровиться в Республиканском Социально-реабилитационном центре "Максаковка", где бойцы могут восстановиться после ранений и травм.
Сергей выразил благодарность Татьяне за помощь и поддержку и отметил, что чувствует себя нужным и знает, что в фонде работают неравнодушные люди.
Социальные координаторы фонда также помогают участникам СВО в получении удостоверения ветерана боевых действий, психологической и юридической поддержке. Кроме того, фонд реализует различные программы по трудоустройству ветеранов и членов их семей, а также предоставляет материальную помощь нуждающимся.