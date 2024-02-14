В Коми участнику СВО из Койгородка помогли получить положенные выплаты

Участник СВО из Койгородка Сергей обратился за помощью в оформлении полагающихся ему федеральных и региональных мер социальной поддержки в фонд "Защитники Отечества". Мужчине оказали поддержку в фонде.

Сергей получил два ранения в ходе СВО, после чего вернулся на родину в Койгородок. Социальный координатор Татьяна Карманова помогла Сергею собрать полный пакет документов для получения выплат, включая недостающие справки из военных госпиталей и выписки из приказа, подтверждающие прохождение военной службы в зоне СВО.