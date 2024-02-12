В Сосногорске увековечили память участника СВО Юрия Сартакова

В Доме культуры города Сосногорска состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной участнику специальной военной операции Юрию Сартакову, который трагически погиб, выполняя свой воинский долг. Об этом сообщают в администрации Сосногорского района.

Церемония состоялась 11 февраля и была приурочена к годовщине гибели героя. Выступая перед участниками мероприятия, глава Сосногорского района Ильдар Махмутов выразил слова благодарности и признательности матери Юрия, Светлане Гнедаш, за то, что она воспитала настоящего мужчину и патриота, который без колебаний встал на защиту своей Родины.