В Сосногорске увековечили память участника СВО Юрия Сартакова
- 09:53 12 февраля
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- Елизавета Петрова
В Доме культуры города Сосногорска состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной участнику специальной военной операции Юрию Сартакову, который трагически погиб, выполняя свой воинский долг. Об этом сообщают в администрации Сосногорского района.
Церемония состоялась 11 февраля и была приурочена к годовщине гибели героя. Выступая перед участниками мероприятия, глава Сосногорского района Ильдар Махмутов выразил слова благодарности и признательности матери Юрия, Светлане Гнедаш, за то, что она воспитала настоящего мужчину и патриота, который без колебаний встал на защиту своей Родины.
Юрий Сартаков родился 27 сентября 1988 года в поселке Мылва Троицко-Печорского района. После окончания школы переехал в город Нижний Одесс Сосногорского района. Во время прохождения военной службы на посту водителя-гранатометчика в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии он проявил себя как самоотверженный и храбрый солдат.
9 февраля 2023 года Юрий трагически погиб, сражаясь с врагом. За проявленные смелость и героизм Юрий Сартаков посмертно был награжден Орденом Мужества.