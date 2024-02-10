В 2024 году в Сыктывкаре обустроят Аллею героев

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Администрация Сыктывкара сообщает, что исходный план создания Аллеи памяти на верхнечовском кладбище был доработан с учетом пожеланий представителей и родственников погибших участников СВО. По новой концепции, аллея будет выполнена в едином стилевом решении. У главного входа будет создана площадка, на которой будет размещен обелиск в честь участников спецоперации. Вдоль всей аллеи будет обустроено освещение, а также будут установлены скамейки, вазоны и цветники. По бокам аллеи будут расположены 32 мемориальные плиты из гранита с портретами, именами и званиями погибших.

В настоящее время ведется процедура заключения контракта с подрядной организацией для разработки проектно-сметной документации.

Проект мемориального места был представлен на общественное обсуждение в начале декабря 2023 года. Тогда предлагалось создать Аллею памяти на верхнечовском кладбище с площадью в 2,7 тысячи квадратных метров.

На кладбище, недалеко от дороги и рядом с храмом, уже выделен участок для захоронения участников специальной военной операции в Украине. На данный момент там уже похоронено 31 боец.