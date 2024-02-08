Два жителя Коми погибли в зоне проведения СВО

В ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя Коми – Андрей Метелкин и Валерий Райнфшнайдер.

Как сообщили в официальной группе “Республика Коми” во ВКонтакте, в зоне проведения СВО погибли подполковник Андрей Витальевич Метелкин и ефрейтор Валерий Сергеевич Райфшнайдер. Оба были жителями республики.