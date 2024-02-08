Два жителя Коми погибли в зоне проведения СВО
- 20:30 8 февраля
- 0+
- Олег Помидоров
В ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя Коми – Андрей Метелкин и Валерий Райнфшнайдер.
Как сообщили в официальной группе “Республика Коми” во ВКонтакте, в зоне проведения СВО погибли подполковник Андрей Витальевич Метелкин и ефрейтор Валерий Сергеевич Райфшнайдер. Оба были жителями республики.
Андрей Метелкин родился в городе Троицк в Челябинской области. До участия в СВО он проживал в Сыктывкаре. Боец служил в должности командира батальона.
Валерий Райфшнайдер родом из поселка Жешарт, что находится в Усть-Вымском районе. Мужчина служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового отделения.
Глава республики Владимир Уйба выразил свои глубочайшие искренние соболезнования родным и близким.