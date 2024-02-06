"Ростелеком" разработал профессиональную систему управления проектами
- 16:21 6 февраля
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"Ростелеком" включил в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — систему "Яга". Эта платформа позволяет эффективно управлять проектами и задачами, а также организовывать коммуникацию и совместную работу команд с помощью модуля "Статьи".
"Яга" обеспечивает полный жизненный цикл создания ИТ-продуктов от идеи до выхода на рынок. Система позволяет ИТ-командам эффективно планировать задачи, отслеживать их выполнение, проводить тестирование и контролировать прогресс проекта в режиме реального времени. Благодаря встроенному модулю "Статьи" пользователи могут создавать контент по проекту и делиться знаниями, документацией и инструкциями, что существенно упрощает командную работу.
Одной из ключевых особенностей "Яги" является ее универсальность, она может быть использована как ИТ-командами, так и бизнес-подразделениями, владельцами продуктов, руководителями проектов в различных областях. Решение полностью закрывает потребности "Ростелекома" в автоматизации управления проектами при создании новых ИТ-продуктов и работы над существующими.
— Использование отечественного софта в процессах жизненного цикла создания цифровых сервисов и платформ имеет стратегическое значение для "Ростелекома". Мы гордимся нашим вкладом в развитие отечественной ИТ-отрасли и считаем, что "Яга" — важный шаг в направлении импортозамещения на российском ИТ-рынке, Наш продукт открывает новые возможности для ИТ-команд и бизнес-подразделений компаний, обеспечивая эффективное управление проектами и задачами, улучшенную коммуникацию и совместную работу. "Яга" помогает пользователям создавать новые продукты, предоставляя все необходимые инструменты на одной удобной платформе, — рассказал вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов.
Ознакомиться с продуктом и получить демо можно на сайте: https://yaga.rt.ru/.