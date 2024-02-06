"Ростелеком" разработал профессиональную систему управления проектами

"Ростелеком" включил в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — систему "Яга". Эта платформа позволяет эффективно управлять проектами и задачами, а также организовывать коммуникацию и совместную работу команд с помощью модуля "Статьи".

"Яга" обеспечивает полный жизненный цикл создания ИТ-продуктов от идеи до выхода на рынок. Система позволяет ИТ-командам эффективно планировать задачи, отслеживать их выполнение, проводить тестирование и контролировать прогресс проекта в режиме реального времени. Благодаря встроенному модулю "Статьи" пользователи могут создавать контент по проекту и делиться знаниями, документацией и инструкциями, что существенно упрощает командную работу.

Одной из ключевых особенностей "Яги" является ее универсальность, она может быть использована как ИТ-командами, так и бизнес-подразделениями, владельцами продуктов, руководителями проектов в различных областях. Решение полностью закрывает потребности "Ростелекома" в автоматизации управления проектами при создании новых ИТ-продуктов и работы над существующими.