В ходе проведения СВО погиб житель Коми

Глава республики выразил соболезнования.

31 января стало известно о гибели на специальной военной операции рядового Николая Козлова. Глава Коми Владимир Уйба сообщил об этом на своей странице ВКонтакте.

Николай Козлов был родом из села Слудка, что находится в Сыктывдинском районе. До участия в специальной военной операции, мужчина проживал в поселке Усть-Пожег. В зоне проведения СВО боец служил в должности наводчика мотострелкового отделения.

Руководитель республики выразил глубокие соболезнования родным и близким рядового Николая Вячеславовича Козлова, который геройски погиб в ходе проведения СВО.