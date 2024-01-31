В ходе проведения СВО погиб житель Коми
- 21:30 31 января
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- Олег Помидоров
Глава республики выразил соболезнования.
31 января стало известно о гибели на специальной военной операции рядового Николая Козлова. Глава Коми Владимир Уйба сообщил об этом на своей странице ВКонтакте.
Николай Козлов был родом из села Слудка, что находится в Сыктывдинском районе. До участия в специальной военной операции, мужчина проживал в поселке Усть-Пожег. В зоне проведения СВО боец служил в должности наводчика мотострелкового отделения.
Руководитель республики выразил глубокие соболезнования родным и близким рядового Николая Вячеславовича Козлова, который геройски погиб в ходе проведения СВО.
“Николай Вячеславович с честью выполнил воинский и гражданский долг. Он храбро сражался за Родину, за мир без нацизма, за независимость и неделимость нашей страны, за наш народ. И погиб Героем, которого мы будем помнить и чтить”, – сообщил Владимир Уйба.