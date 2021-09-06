В Госдуме рассказали, как решить проблему с бродячими животными

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил варианты решения проблемы бездомных животных в стране. Своим видением ситуации он поделился в “Телеграме”, пишет “ТАСС”.

Так, Володин отметил, что бороться с ситуацией надо с помощью реальных дел. Например, строить достаточное количество приютов, а также пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим.

Животные - живые существа, им присущи чувства и эмоции, они способны испытывать боль и страдания. Мы должны их защищать, что и сделали, - отметил Вячеслав Володин.

По словам представителя Госдумы, очевидно, что животные оказываются на улице из-за своих хозяев.