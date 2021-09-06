В Госдуме рассказали, как решить проблему с бродячими животными

В Госдуме рассказали, как решить проблему с бродячими животными06 сентября 2021
Фото из архива редакции
По словам спикера, в появлении проблемы виноваты люди
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил варианты решения проблемы бездомных животных в стране. Своим видением ситуации он поделился в “Телеграме”, пишет “ТАСС”.
Так, Володин отметил, что бороться с ситуацией надо с помощью реальных дел. Например, строить достаточное количество приютов, а также пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим.
Животные - живые существа, им присущи чувства и эмоции, они способны испытывать боль и страдания. Мы должны их защищать, что и сделали, - отметил Вячеслав Володин.
По словам представителя Госдумы, очевидно, что животные оказываются на улице из-за своих хозяев.
Совершенно очевидно, [что] появление бродячих животных произошло из-за людей. Правильно нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим. Тогда и проблема уйдет - не будет животных, брошенных бездушными владельцами, - заявил он.
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06 сентября 2021, 07:30
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