Житель Коми выпил в поезде и теперь заплатит 150 тысяч рублей

Жителя Сыктывкара сняли с поезда, так как он был нетрезвым. Он попытался дать взятку полицейском. Теперь ему придётся заплатить в 10 раз больше. Об этом сообщает Сосногорский городской суд.

41-летний сыктывкарец ехал домой с вахты. В поезде мужчина выпил спиртосодержащую продукцию и начал мешать остальным пассажирам. Нарушителя сняли с поезда в Сосногорске и увезли на медосвидетельствование на содержание алкоголя в организме.