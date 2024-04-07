Житель Коми выпил в поезде и теперь заплатит 150 тысяч рублей
- 16:30 7 апреля
- 0+
- Анастасия Амелькина
Жителя Сыктывкара сняли с поезда, так как он был нетрезвым. Он попытался дать взятку полицейском. Теперь ему придётся заплатить в 10 раз больше. Об этом сообщает Сосногорский городской суд.
41-летний сыктывкарец ехал домой с вахты. В поезде мужчина выпил спиртосодержащую продукцию и начал мешать остальным пассажирам. Нарушителя сняли с поезда в Сосногорске и увезли на медосвидетельствование на содержание алкоголя в организме.
После жителя Коми повезли в линейный отдел полиции. Чтобы избежать составление протокола, он положил на сидение автомобиля 10 тысяч рублей. Полицейский пояснил, что дача взятки должностному лицу карается законом. Тогда мужчина доложил ещё 5 тысяч рублей. После сотрудник правоохранительных органов сообщил в дежурную часть о произошедшем.
Житель Сыктывкара признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Деньги, которые были предназначены для дачи взятки, конфискованы в доход государства.