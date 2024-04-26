От +25 градусов до заморозков: май подложит свинью всем, устанете от капризов погоды

Прогноз погоды на текущую неделю и май предполагает переменчивую погоду с некоторыми сюрпризами. В конце апреля ожидается колебание дневных температур от +10 до +15 градусов Цельсия, а ночью может быть до +3 градусов. Возможны кратковременные дожди, особенно с 27 по 29 апреля.

Начало мая будет относительно теплым, с дневными температурами до +17...+22 градусов. Однако, ночью ожидаются более прохладные температуры до +5 градусов, и иногда возможны заморозки до 0 градусов.