От +25 градусов до заморозков: май подложит свинью всем, устанете от капризов погоды
- 09:20 26 апреля
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- Служба новостей
Прогноз погоды на текущую неделю и май предполагает переменчивую погоду с некоторыми сюрпризами. В конце апреля ожидается колебание дневных температур от +10 до +15 градусов Цельсия, а ночью может быть до +3 градусов. Возможны кратковременные дожди, особенно с 27 по 29 апреля.
Начало мая будет относительно теплым, с дневными температурами до +17...+22 градусов. Однако, ночью ожидаются более прохладные температуры до +5 градусов, и иногда возможны заморозки до 0 градусов.
К середине мая ожидается более стабильная и теплая погода. Дневные температуры будут достигать +20...+25 градусов, что создаст благоприятные условия для прогулок и садоводства. Однако, майские дожди будут продолжать выпадать, особенно с 15 по 20 мая.
Таким образом, погода в ближайшее время будет переменчивой, с колебаниями температур и возможностью дождей. Рекомендуется быть готовым к различным условиям и подбирать одежду соответственно, сообщает pg12.ru.