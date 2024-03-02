Тренды и счастливые даты: как организовать свадьбу в 2024 году?

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Конец весны, лето и начало осени — традиционные периоды свадеб. Всем хочется, чтобы их торжество было оригинальным, стильным и сулило счастье на долгие годы. В статье рассказываем о свадебных тенденциях 2024 года и какие даты считаются благоприятными.
Свадьба в эко-стиле
Экология — одна из главных повесток нескольких последних лет, которая набирает обороты. Тенденция распространяется на разные сферы жизни, в том числе и торжества.

Выбор места
Свадьбу в эко-стиле оптимально проводить на свежем воздухе. Ограничений нет. Можете отправиться в ботанический сад или даже уехать в сельскую местность. Настроение и фотографии будут чудесными. Природа — лучший художник и вдохновитель.

Декорирование
Для оформления используйте натуральные материалы. Например, дерево, лен и переработанную бумагу. С цветами решение тоже есть. Декорировать эко-свадьбу можно растениями в горшках или такими, которые можно пересадить после праздника.

Кстати, свадебное платье тоже может быть экологичным. Сшить его можно из органических или переработанных тканей.
Свадьба в стиле диджитал
Мы живем в эпоху технологий, поэтому и свадьбы выходят на новый уровень. При организации диджитал-торжества смело проявляйте фантазию. Начните с цифровых пригласительных. А если заморочиться, можно сделать приложение для сбора гостей с картами и описанием маршрута.

Фотосъемка
Помимо классического фотографа на диджитал-свадьбе актуальны дроны. Стильные и необычные фото и видео с воздуха создадут памятный альбом не такой, как у всех. А еще с их помощью можно вести трансляцию для гостей, которые не смогли прийти. Также можно установить автоматические фотобудки с креативным реквизитом или зоны для селфи.

Декорирование
Создать атмосферу диджитал помогут светодиодные экраны и проекторы. На них можно транслировать памятные моменты из жизни молодоженов или саму свадьбу.
Гастрономическое разнообразие
Сейчас свадебное меню уже не подчиняется нормам и составить его можно на любой вкус.

Кухня разных стран
На празднике нередко присутствуют гости разных национальностей. На стол можно поставить блюда сразу нескольких стран. Экзотические закуски, непривычные комбинации ингредиентов или традиций — это все тренд 2024 года. Сочетаться может все: американский стрит-фуд, японские роллы и суши, итальянские сыры и напитки.

Диетические блюда
Помните, что здоровый образ жизни и правильное питания сейчас на пике популярности. Поэтому обязательно добавьте в меню блюда для тех, кто следит за весом и состоянием здоровья.
Красивые и благоприятные даты по мнению астрологов
По мнению чтецов по звездам, самые благоприятные даты:
10 марта 2024
6 июня 2024 года
21 июня 2024 года
Красивые даты
  • Март
    02.03.2024
    03.03.2024
    20.03.2024
    24.03.2024
  • Апрель
    02.04.2024
    04.04.2024
    14.04.2024
    20.04.2024
    24.04.2024
  • Май
    02.05.2024
    04.05.2024
    05.05.2024
    20.05.2024
    24.05.2024
  • Июнь
    02.06.2024
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    06.06.2024
    20.06.2024
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  • Июль
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    07.07.2024
    20.07.2024
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  • Август
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    08.08.2024
    20.08.2024
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  • Сентябрь
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  • Октябрь
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    10.10.2024
    20.10.2024
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  • Ноябрь
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    11.11.2024
    20.11.2024
    24.11.2024
Подготовка к свадьбе — ответственный процесс. Продумать необходимо каждую деталь, чтобы мероприятие прошло идеально и оставило только счастливые воспоминания.
Куда обратиться при подготовке свадебного торжества?
 
Сыктывкарским молодоженам на помощь придет кафе "Шале". Основное направление заведения — выездное ресторанное обслуживание-кейтиринг мероприятий. Блюда готовятся на своей кухне, которая оборудована по всем необходимым нормам ГОСТа и САНПИНа.

В меню есть русская, европейская и кавказская кухни, с большим разнообразием закусок, салатов, мясных и рыбных блюд.
 
Приготовление и доставка блюд — это далеко не все. Обращаясь в "Шале", молодожены могут существенно сэкономить. Им помогут составить тайминг, дадут полезные советы и подыщут подрядчиков под бюджет пары: ведущего, фотографа, диджея, артистов и оформят зал. У заведения есть договоренности на аренду залов вместимостью до 200 человек. И все это можно сделать с личной скидкой кафе.


В штате "Шале" есть свой декоратор. Поэтому молодожены могут заказать оформление зала со скидкой 20%. Праздник пройдет на ура, ведь у кафе 12-летний опыт подготовок свадеб под ключ.
 
Каждый зал оснащен музыкальной аппаратурой и телевизорами, которые прекрасно подойдут для просмотра памятных моментов из жизни и праздничного слайд-шоу.
Другие праздники и мероприятия
Кроме свадеб "Шале" обслуживает девичники, мальчишники, корпоративы, дни рождения и другие торжественные события. Сотрудникам кафе под силу фуршет любой сложности. Вместе с едой на мероприятие приезжают официанты, которые внимательно следят за комфортом гостей, порядком на столах и наполненностью бокалов. Пластиковых тарелок и стаканов вы не увидите, все подается в красивой посуде и ресторанном оформлении.

Для вашего мероприятия в меню блюда на разный вкус: овощные и фруктовые наборы, канапе, сэндвичи, салаты, шашлыки, рулеты, тосты, профитроли, брускетты и много другое.
Производственных сил заведения хватает на обслуживание сразу нескольких мероприятий в течение дня. Кстати, именно блюдами из "Шале" угощали детей на Дельфийских играх в Сыктывкаре.
Доставка на дом
В кафе "Шале" можно заказать доставку блюд приготовленных на мангале и готовых фуршетных боксов.
Отзывы
Довольными клиентами кафе "Шале" стало уже много сыктывкарцев и вот, что они говорят о заведении.
 
Инесса Шпарвассер: Благодарим вас за оформление и кейтеринг!
Мне трудно угодить, но вам это удалось! Все было красиво и вкусно. Гостям очень понравилась еда, все ушли сытыми. Мы есть толком не успевали, но смогли получить удовольствие от того, как выглядит наша свадьба. Вы смогли учесть все пожелания и воплотить в жизнь наши мечты. Спасибо большое, будем рекомендовать обязательно вас всем знакомым!
 
 
 
 
Валентина
Спасибо вам огромное, очень душевный праздник нам организовали! Все гости и мы с Колей восхищены! Низкий поклон вам.
 
 
Наталья Королева
Это была мега крутая свадьба Екатерины и Дмитрия.
Друзья, спасибо за драйв и бомбическую атмосферу!
 
Александр Шумлянский:

Хотел вам сказать огромное спасибо за праздник! За организацию за то что помогли! Очень много эмоций хороших. Даже не знаю какие слова подобрать для благодарности. Все остались очень довольны!
Катюша Карманова:

Хотим сказать вам лично огромное спасибо за шикарнейшее оформление нашей свадьбы, вы попали на все 100%! Мы все в восторге. Также спасибо команде сопричастных к нашему дню: официантам, администраторам, кухне. Сил им в дальнейшей работе.
В "Шале" можно и заглянуть лично, семьей, с компанией друзей или на обед. По будням повара готовят для гостей бизнес-ланчи с ежедневным обновлением блюд.
Задать вопросы можно по телефону: 8(904)102-34-84.

Адрес в Сыктывкаре:
улица Кирова, 28.
Реклама ИП Шагинян С. Ж.
ИНН 110902563160
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