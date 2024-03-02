Тренды и счастливые даты: как организовать свадьбу в 2024 году?

Свадьба в стиле диджитал

Мы живем в эпоху технологий, поэтому и свадьбы выходят на новый уровень. При организации диджитал-торжества смело проявляйте фантазию. Начните с цифровых пригласительных. А если заморочиться, можно сделать приложение для сбора гостей с картами и описанием маршрута.



Фотосъемка

Помимо классического фотографа на диджитал-свадьбе актуальны дроны. Стильные и необычные фото и видео с воздуха создадут памятный альбом не такой, как у всех. А еще с их помощью можно вести трансляцию для гостей, которые не смогли прийти. Также можно установить автоматические фотобудки с креативным реквизитом или зоны для селфи.



Декорирование

Создать атмосферу диджитал помогут светодиодные экраны и проекторы. На них можно транслировать памятные моменты из жизни молодоженов или саму свадьбу.