Тренды и счастливые даты: как организовать свадьбу в 2024 году?

Другие праздники и мероприятия
Кроме свадеб "Шале" обслуживает девичники, мальчишники, корпоративы, дни рождения и другие торжественные события. Сотрудникам кафе под силу фуршет любой сложности. Вместе с едой на мероприятие приезжают официанты, которые внимательно следят за комфортом гостей, порядком на столах и наполненностью бокалов. Пластиковых тарелок и стаканов вы не увидите, все подается в красивой посуде и ресторанном оформлении.
Для вашего мероприятия в меню блюда на разный вкус: овощные и фруктовые наборы, канапе, сэндвичи, салаты, шашлыки, рулеты, тосты, профитроли, брускетты и много другое.