Поцелованный небом: Тамара Глоба назвала везунчиков, кто заработает крупные деньги в мае 2024 года
- 16:10 26 апреля
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- Служба новостей
Известнейший астролог Тамара Глоба рассказала, кто из знаков зодиака в мае сумеет сорвать жирный куш, пишет progorod43.ru.
Люди, которые проявляют настойчивость и упорство, сумеют добиться огромной прибыли и истинного богатства, которое раскроется им в полной мере. Козероги же не останутся в стороне от успеха в бизнесе – перед ними открываются новые рабочие возможности и новые горизонты, сопровождающиеся увеличением зарплаты. В мае они окажутся перед новыми вызовами, способствующими их личностному росту и развитию.
Этот месяц предоставит Козерогам возможность уяснить свою природу и раскрыть свои истинные цели. Они будут осознавать, чего хотят достичь в жизни, и будут прилагать все усилия, чтобы достигнуть этого. Это поможет им ощутить настоящее счастье и удовлетворение, не требуя объяснений перед другими людьми.