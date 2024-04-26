Поцелованный небом: Тамара Глоба назвала везунчиков, кто заработает крупные деньги в мае 2024 года

Известнейший астролог Тамара Глоба рассказала, кто из знаков зодиака в мае сумеет сорвать жирный куш, пишет progorod43.ru.

Люди, которые проявляют настойчивость и упорство, сумеют добиться огромной прибыли и истинного богатства, которое раскроется им в полной мере. Козероги же не останутся в стороне от успеха в бизнесе – перед ними открываются новые рабочие возможности и новые горизонты, сопровождающиеся увеличением зарплаты. В мае они окажутся перед новыми вызовами, способствующими их личностному росту и развитию.