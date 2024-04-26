В Коми предложили увеличить размер вознаграждения за сообщения о пьяных водителях

В Коми предлагают увеличить размер вознаграждения за сообщения о пьяных водителях. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности министра МВД по Коми Юрий Марченко.

По его словам, введенная ранее мера поддержки, а именно вознаграждение в размере три тысячи рублей, не принесла желаемой активности граждан. За год таких сообщений поступило лишь 26. Чиновник связывает это с относительно небольшой суммой и предлагает увеличить ее до 10 тысяч рублей.