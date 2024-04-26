В Коми предложили увеличить размер вознаграждения за сообщения о пьяных водителях
- 26 апреля 08:15
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- Татьяна Зубова
В Коми предлагают увеличить размер вознаграждения за сообщения о пьяных водителях. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности министра МВД по Коми Юрий Марченко.
По его словам, введенная ранее мера поддержки, а именно вознаграждение в размере три тысячи рублей, не принесла желаемой активности граждан. За год таких сообщений поступило лишь 26. Чиновник связывает это с относительно небольшой суммой и предлагает увеличить ее до 10 тысяч рублей.
Напомним, с февраля 2023 года жители Коми, что стали свидетелями нетрезвого вождения, могут рассчитывать на денежное вознаграждение.
Механизм получения денег направлен на предотвращение ДТП на дорогах. Право на выплату получат имеют граждане России, уже достигшие 18-летнего возраста. Чтобы обналичить "поощрение", необходимо обратиться в Государственное Казенное Учреждение Республики Коми по автомобильным дорогам "Дорожный контроль".