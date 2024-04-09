В России появятся новые требования к автомобильным номерам

В России собираются ввести новые требования к автомобильным номерам. Как сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём телеграм-канале, не на всех автомобильных номерах присутствует российский флаг. Подписчики чиновника предложили установить обязательное изображение государственного флага на регистрационных знаках всех транспортных средств. Депутат, в свою очередь, направил запрос в ГУОБДД МВД России, где ему сообщили, что до конца 2024 года соответствующие коррективы внесут в ГОСТ.

Согласно закону, для регистрации автомобиля на нового собственника у него есть 10 дней. В 2022 году Госавтоинспекция даже дала разъяснение, что если автомобиль новый или доставлен из-за границы с документами о собственности, то существует право на 10 дней.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с 31 марта водителей без куртки могут лишить прав.