Жительница Сыктывкара потеряла свыше 3,5 млн рублей на "инвестициях"

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В Сыктывкаре 58-летняя учительница обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что у нее похитили значительную сумму денежных средств. Об этом информирует пресс-служба МВД Коми.

Жительница города рассказала, что искала различные методы подработки в сфере инвестиций и обратила внимание на курс одного из финансовых экспертов, предлагавшего обучение под его руководством.

Мошенник, выдававший себя за консультанта, зарегистрировал для женщины личный аккаунт на платформе для инвестиций и рекомендовал ей вложить деньги в определенные активы. Очарованная обещаниями о высоких доходах женщина в течение месяца инвестировала более 3,5 миллионов рублей, включая 700 тысяч рублей из собственных накоплений и 2,8 миллиона рублей, взятых в кредит. Следует подчеркнуть, что все переводы были осуществлены на банковские карты частных лиц через номера телефонов.

Когда женщина попыталась вывести часть заработанных средств, мошенник препятствовал этому и в последующем полностью заблокировал доступ к ее аккаунту.