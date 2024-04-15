Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре сегодня демонтируют мост в Заречье в связи с началом ледохода

В Сыктывкаре сегодня демонтируют мост в Заречье в связи с началом ледоходаФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

В Сыктывкаре намечается демонтаж наплавного моста на М. Заречье. Об этом сообщает МКП "Жилкомсервис".

В связи с подъемом уровня воды в реке Сысола и наступлением ледохода, сегодня, 15 апреля, начиная с 14:00, будет проведено демонтажное зрелище моста. Пассажирские и грузовые перевозки будут осуществляться по прежним маршрутам только в тех случаях, когда ледоход отсутствует, и вода остается чистой.

После завершения периода ледохода перевозки будут возобновлены в соответствии с утвержденным расписанием. По всем вопросам, связанным с речными перевозками, просьба обращаться к диспетчеру флота по номеру 370-000.

...

  • 0

Популярное

Последние новости