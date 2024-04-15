В Сыктывкаре сегодня демонтируют мост в Заречье в связи с началом ледохода
- 10:30 15 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
В Сыктывкаре намечается демонтаж наплавного моста на М. Заречье. Об этом сообщает МКП "Жилкомсервис".
В связи с подъемом уровня воды в реке Сысола и наступлением ледохода, сегодня, 15 апреля, начиная с 14:00, будет проведено демонтажное зрелище моста. Пассажирские и грузовые перевозки будут осуществляться по прежним маршрутам только в тех случаях, когда ледоход отсутствует, и вода остается чистой.
После завершения периода ледохода перевозки будут возобновлены в соответствии с утвержденным расписанием. По всем вопросам, связанным с речными перевозками, просьба обращаться к диспетчеру флота по номеру 370-000.