В Сыктывкаре сегодня демонтируют мост в Заречье в связи с началом ледохода

В Сыктывкаре намечается демонтаж наплавного моста на М. Заречье. Об этом сообщает МКП "Жилкомсервис".

В связи с подъемом уровня воды в реке Сысола и наступлением ледохода, сегодня, 15 апреля, начиная с 14:00, будет проведено демонтажное зрелище моста. Пассажирские и грузовые перевозки будут осуществляться по прежним маршрутам только в тех случаях, когда ледоход отсутствует, и вода остается чистой.