Дачников ошарашили новым правилом: это самое популярное растение теперь запретили выращивать
- 10:15 26 апреля
- 12+
- Служба новостей
В российском законодательстве были введены ограничения на выращивание ипомеи трехцветной, известной также как вьюнок, на приусадебных участках. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупредил садоводов и огородников о запрете на культивацию этого растения из-за наличия в его семенах галлюциногенных и наркотических веществ.
Согласно законодательству, если на земельном участке будет обнаружено более 100 экземпляров ипомеи трехцветной, садовод может быть привлечен к уголовной ответственности. Даже наличие всего трех граммов семян вьюнка может повлечь за собой наказание. Закон не различает между умышленным выращиванием растения и его самопроизрастанием в диком виде.
Если участок будет захвачен зарослями ипомеи трехцветной, владелец участка должен полностью уничтожить эти заросли, иначе он может столкнуться с уголовной ответственностью.
Вьюнок, или ипомея трехцветная, является популярным декоративным растением с крупными воронковидными цветками. Тем не менее, его выращивание на дачных участках теперь запрещено в России из-за содержания в семенах запрещенных веществ. Садоводам и огородникам рекомендуется соблюдать это запрет и избегать правовых проблем, сообщает progoroduhta.ru.
Читайте также: