Дачников ошарашили новым правилом: это самое популярное растение теперь запретили выращивать

В российском законодательстве были введены ограничения на выращивание ипомеи трехцветной, известной также как вьюнок, на приусадебных участках. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупредил садоводов и огородников о запрете на культивацию этого растения из-за наличия в его семенах галлюциногенных и наркотических веществ.

Согласно законодательству, если на земельном участке будет обнаружено более 100 экземпляров ипомеи трехцветной, садовод может быть привлечен к уголовной ответственности. Даже наличие всего трех граммов семян вьюнка может повлечь за собой наказание. Закон не различает между умышленным выращиванием растения и его самопроизрастанием в диком виде.