В Сыктывкаре суд рассмотрит дело о краже 2,5 млн рублей
- 13:45 26 апреля
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- Белла Лебедева
Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего мужчины из города Сыктывкар.
Он обвиняется в совершении мошенничества, приведшего к значительному ущербу и совершенного в особо крупных размерах..
Следствие выявило, что начало мошенничества было положено, когда знакомый подошел к обвиняемому, работнику магазина бытовой техники, с просьбой купить компьютерную запчасть по сниженной стоимости. Несмотря на отсутствие такой возможности, обвиняемый принял этот заказ, получив 350 тысяч рублей, но так и не заказал товар, решив использовать полученные средства по своему усмотрению.
Не столкнувшись с ответственностью после первого случая, в период 2022-2023 годов он продолжил заниматься мошенничеством. Он выманил у 9 человек почти 2,5 миллиона рублей под предлогом приобретения бытовой техники, которую так и не поставил, использовав деньги для личных потребностей.
Обвиняемый уже добровольно возместил часть ущерба, равную 770 тысячам рублей. Уголовное дело передано для рассмотрения в Ухтинский городской суд Республики Коми. Следствие по делу вела следственная часть СУ МВД Республики Коми. В случае признания виновного, суд может назначить наказание до шести лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.