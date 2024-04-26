В Сыктывкаре суд рассмотрит дело о краже 2,5 млн рублей

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Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего мужчины из города Сыктывкар. Он обвиняется в совершении мошенничества, приведшего к значительному ущербу и совершенного в особо крупных размерах..

Следствие выявило, что начало мошенничества было положено, когда знакомый подошел к обвиняемому, работнику магазина бытовой техники, с просьбой купить компьютерную запчасть по сниженной стоимости. Несмотря на отсутствие такой возможности, обвиняемый принял этот заказ, получив 350 тысяч рублей, но так и не заказал товар, решив использовать полученные средства по своему усмотрению.

Не столкнувшись с ответственностью после первого случая, в период 2022-2023 годов он продолжил заниматься мошенничеством. Он выманил у 9 человек почти 2,5 миллиона рублей под предлогом приобретения бытовой техники, которую так и не поставил, использовав деньги для личных потребностей.