"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 65 лет ждут неприятные перемены с 29 марта
- 14:15 28 марта
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- Служба новостей
С 21 марта вводится новая инициатива, направленная на защиту пожилых граждан от мошенничества. Организаторы будут проводить беседы с пожилыми людьми на улицах, чтобы информировать их о различных схемах мошенничества. Эта процедура будет осуществляться на региональном уровне, где сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о наиболее распространенных мошеннических схемах и давать рекомендации по их предотвращению.
Основная цель инициативы заключается в защите пожилых людей от мошенничества. Уровень мошенничества, совершаемого в отношении пожилых людей, остается высоким, поэтому такие меры предосторожности являются важными.
Проверки будут проводиться на улицах в районах Урала. Пожилые люди, в особенности в возрасте от 60 до 80 лет, которые являются наиболее уязвимой группой, будут привлечены к беседам и получат информационные брошюры, в которых подробно объясняются различные мошеннические схемы. Специалисты также будут наблюдать за реакцией граждан на подобные ситуации, чтобы оценить их готовность и бдительность.
Некоторые начальники городских управлений внутренних дел также могут присоединиться к проверкам в некоторых случаях.
Эта инициатива призвана предупредить пожилых людей о рисках мошенничества и обеспечить их защиту от потенциальных угроз, пишет ngnovoros.ru.