Как найти танцевальное направление по душе?

Занятия танцами имеют сразу 3 положительных влияния на человека. Они помогают поддерживать стройность, укрепляют тело и дают психоэмоциональную разрядку. Как выбрать направление для себя и своих детей? В студии PoleTime есть 14 вариантов. О каждом подробнее.



Pole dance спорт для взрослых и детей – альтернатива гимнастике и акробатике. Акцент ставится на изучение акробатических элементов на пилоне и около. Pole dance улучшает растяжку, координацию и нагружает мышцы.



Pole Dance Exotic — танцевальное направление с пилоном. Акцент ставится на хореографию, пластику и музыкальность. Подходит для любого возраста и комплекции.



Стретчинг (растяжка) — тренировка, направленная на растягивание и расслабление. Стретчинг помогает снять психическое напряжение, тонизирует мышцы, улучшает осанку и кровообращение.



Ягодицы+пресс на степ-платформах и функциональная тренировка — функциональные аэробные тренировки с силовыми упражнениями. Они направлены на проработку и коррекцию женских проблемных зон: ягодиц, бедер, живота. Также укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную систему.



Frame up strip — стиль танца, в котором раскрывается индивидуальность и эмоции. Тренировки помогают подтянуть тело, сделать его гибким и выносливым.



Стрип-пластика учит красиво двигаться и чувствовать себя увереннее.



Воздушная акробатика поможет развить гибкость, пластику, растяжку и силу с помощью специального снаряда — воздушного кольца.



HIP-HOP для взрослых и детей помогает подтянуть тело, укрепить мышцы и наполниться энергией.



Вумбилдинг (интимная гимнастика) рекомендован всем женщинам для поддержания женского здоровья. Но в особенности показан при непроизвольном испускание мочи во время смеха, чихания, кашля, воспалении геморроидальных сплетений вследствие смещения матки, послеродовом периоде, после операций на органы малого таза.



Танцевальная ритмика для детей от 3 до 5 лет укрепляет мышцы, формирует правильную осанку и улучшает физическую форму ребенка.



Современная хореография для детей — микс различных танцевальных направлений на одном уроке.



Направления не требуют подготовки и подходят для разных возрастов. Выбирайте, что вам по душе и записывайтесь на занятия в PoleTime.

