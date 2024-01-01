Сниженный иммунитет и лишний вес:
как восстановиться после зимы?

Внешность

Иммунитет

Лишний вес

Душевное состояние

Внешность

Внешность

Внешность принимает сильный удар: отопительные приборы, низкие температуры, шапки и нехватка витаминов. Волосы становятся ломкими, пористыми, появляется перхоть. Кожа страдает от обезвоживания, становится тусклой, появляются воспаления и раздражения. Преобразиться к весне можно с помощью правильного ухода и похода к специалистам в области красоты.
Иммунитет

Иммунитет

Иммунитет после зимы снижается практически у всех. Отсутствие витамина D, простуды, недосып и несбалансированное питание ослабляет наше здоровье и ухудшает самочувствие. Именно зимой чаще происходят обострения хронических заболеваний. Поэтому перед весной стоит посетить врача, сдать анализы и помочь своему иммунитету окрепнуть.
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Какие витамины нужны организму весной?

После зимы люди часто сталкиваются со снижением иммунитета, что влияет на общее самочувствие и внешность. Как помочь организму весной? Давать ему необходимые витамины.

Витамин А — помогает поддерживать зрение, повышает эластичность кожи, делает ногти и волосы прочнее,

Витамин С — верный помощник с простудами. Он повышает иммунитет и устойчивость организма к вирусам.

Витамин D — солнце в капсулах, которого так не хватает на севере. Он помогает поддержать здоровье волос, ногтей, костей и улучшает самочувствие.

Витамин Е — отвечает за здоровье сосудов, состояние мышц, кожи, связок и борется с инфекциями.

Витамины группы В — работают на пользу пищеварению и помогают справиться со стрессом.

Получать полезные вещества можно из определенных продуктов и с помощью аптечных витаминных комплексов.

Экономить этой весной на товарах для здоровья и красоты можно с аптеками "Будь здоров" и "Здравсити". До 30 апреля 2024 года там действуют скидки до 40% на большой ассортимент лекарств, витаминов, средств гигиены, косметики, электроники и других медицинских изделий.

Бесконтрольный прием витаминных комплексов может не принести желаемого эффекта или вовсе навредить. Фармацевты аптек "Будь здоров" и "Здравсити" проконсультируют вас и помогут подобрать препараты.
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Лишний вес

Лишний вес

Лишний вес — еще одна зимняя проблема. В холода организму нужно больше энергии, поэтому человек чаще испытывает чувство голода и тягу к жирной пище. Из-за морозов мы меньше двигаемся и больше проводим время сидя или лежа. Чтобы влезь летом в любимые джинсы или шорты, приводить тело в порядок нужно уже в начале весны. Наладьте питание и запишитесь на спортивные занятия, которые вам по душе.
Адрес в Сыктывкаре: улица Морозова, 51/1, 3 этаж.
Телефон: 8(904)235-65-79.

Как найти танцевальное направление по душе?

Занятия танцами имеют сразу 3 положительных влияния на человека. Они помогают поддерживать стройность, укрепляют тело и дают психоэмоциональную разрядку. Как выбрать направление для себя и своих детей? В студии PoleTime есть 14 вариантов. О каждом подробнее.

Pole dance спорт для взрослых и детей – альтернатива гимнастике и акробатике. Акцент ставится на изучение акробатических элементов на пилоне и около. Pole dance улучшает растяжку, координацию и нагружает мышцы.

Pole Dance Exotic — танцевальное направление с пилоном. Акцент ставится на хореографию, пластику и музыкальность. Подходит для любого возраста и комплекции.

Стретчинг (растяжка) — тренировка, направленная на растягивание и расслабление. Стретчинг помогает снять психическое напряжение, тонизирует мышцы, улучшает осанку и кровообращение.

Ягодицы+пресс на степ-платформах и функциональная тренировка — функциональные аэробные тренировки с силовыми упражнениями. Они направлены на проработку и коррекцию женских проблемных зон: ягодиц, бедер, живота. Также укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную систему.

Frame up strip — стиль танца, в котором раскрывается индивидуальность и эмоции. Тренировки помогают подтянуть тело, сделать его гибким и выносливым.

Стрип-пластика учит красиво двигаться и чувствовать себя увереннее.

Воздушная акробатика поможет развить гибкость, пластику, растяжку и силу с помощью специального снаряда — воздушного кольца.

HIP-HOP для взрослых и детей помогает подтянуть тело, укрепить мышцы и наполниться энергией.

Вумбилдинг (интимная гимнастика) рекомендован всем женщинам для поддержания женского здоровья. Но в особенности показан при непроизвольном испускание мочи во время смеха, чихания, кашля, воспалении геморроидальных сплетений вследствие смещения матки, послеродовом периоде, после операций на органы малого таза.

Танцевальная ритмика для детей от 3 до 5 лет укрепляет мышцы, формирует правильную осанку и улучшает физическую форму ребенка.

Современная хореография для детей — микс различных танцевальных направлений на одном уроке.

Направления не требуют подготовки и подходят для разных возрастов. Выбирайте, что вам по душе и записывайтесь на занятия в PoleTime.
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Душевное состояние

Душевное состояние

Душевное состояние после долгих морозов тоже начинает "хромать". Короткий световой день, однотонность природы забирают частичку дофамина — гормона счастья. Но с этим можно справиться. Сходите в СПА или на массаж и просто позвольте себе отдохнуть. Поверьте, это поднимет вам настроение.
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