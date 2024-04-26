“Уже прогулялась по ВДНХ”: диско-бабушка из Коми приехала в Москву

Диско-бабушка отправилась в Москву. Лидия Уляшева уже прогулялась по ВДНХ и даже посмотрела выставку “РОССИЯ”. На этом международном выставочном форуме будут представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны.

В поездке любимицу знаменитостей и публики сопровождала волонтер и куратор Лидии Витальевны Анита Бауэр. Кроме того, бабушку пригласили на съемки шоу, которое вскоре выйдет в эфир на телеканале НТВ. Точное время и дата выхода передачи станут известны позже, передает паблик “Мы из Сыктывкара”.