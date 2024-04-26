“Уже прогулялась по ВДНХ”: диско-бабушка из Коми приехала в Москву
- 17:15 26 апреля
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- Служба новостей
Диско-бабушка отправилась в Москву. Лидия Уляшева уже прогулялась по ВДНХ и даже посмотрела выставку “РОССИЯ”. На этом международном выставочном форуме будут представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны.
В поездке любимицу знаменитостей и публики сопровождала волонтер и куратор Лидии Витальевны Анита Бауэр. Кроме того, бабушку пригласили на съемки шоу, которое вскоре выйдет в эфир на телеканале НТВ. Точное время и дата выхода передачи станут известны позже, передает паблик “Мы из Сыктывкара”.
Все это получилось не без помощи и поддержки жителей республики, а также знаменитостей, которые приметили задорные танцы пожилой Лидии Уляшевой во время концерта Дмитрия Лазарева в столице республики.
Напомним, ранее пожилую женщину пригласила в Москву Оксана Самойлова. Бизнесвумен тронула история о диско-бабушке. Доброта и щедрость знаменитостей не перестают удивлять и радовать. Оксана Самойлова и Джиган, популярные звезды и предприниматели, решили осуществить мечту Лидии Витальевны. Женщина стала популярной после концерта Сергея Лазарева в Сыктывкаре, который тоже решил помочь ей.