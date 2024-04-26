Клещи ненавидят этот запах: всего 45 рублей, а защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля
- 11:04 26 апреля
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- Служба новостей
Использование эфирных масел является эффективным способом защиты от клещей, так как они создают аромат, который отталкивает этих насекомых.
Наиболее эффективными маслами для отпугивания клещей являются эвкалиптовое, гвоздичное, гераневое, лавандовое, мятное и чайное дерево. Эти масла можно приобрести в аптеке или магазине по цене около 45 рублей.
Для усиления и продления действия масла рекомендуется добавить его в специальную основу. В качестве основы можно использовать спирт, уксус или глицерин, которые помогают эфирному маслу сохранять свои защитные свойства на более длительное время.
Такие средства безопасны для использования на коже человека. Однако не рекомендуется обрабатывать ими шерсть домашних животных. Кошки и собаки очень чувствительны к запахам, и некоторые эфирные масла, такие как чайное дерево, анис или душица, могут быть вредными для них. В таких случаях лучше заменить эфирное масло на ванилин.
Одним из проверенных народных средств является раствор на основе водки и ванилина. Для его приготовления необходимо смешать 2 грамма ванилина с 100 миллилитрами водки. Затем полученную смесь следует перелить в бутылочку с распылителем и оставить настаиваться в течение пяти-семи дней. Этот раствор можно использовать перед выходом на улицу, обрабатывая им шерсть животного.
Таким образом, эфирные масла и средства на их основе могут быть эффективными в отпугивании клещей, при условии правильного использования и соблюдения безопасности, сообщает "Пятый канал".
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