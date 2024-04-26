Клещи ненавидят этот запах: всего 45 рублей, а защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля

Использование эфирных масел является эффективным способом защиты от клещей, так как они создают аромат, который отталкивает этих насекомых.

Наиболее эффективными маслами для отпугивания клещей являются эвкалиптовое, гвоздичное, гераневое, лавандовое, мятное и чайное дерево. Эти масла можно приобрести в аптеке или магазине по цене около 45 рублей.