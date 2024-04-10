Паровой обман: какую опасность таят электронные устройства для курения

Почти 3,5-4 миллиона используют вейпы в России. Россияне от 15 лет и старше выбирают электронные сигареты как альтернативу обычным. Вейп не имеет неприятного запаха, выглядит интересно и необычно, но так ли все хорошо с ним?

Существует миф, что электронные сигареты лучше, ведь они не так вредны. Многие думают, что причин для беспокойства нет, поскольку устройство генерирует просто водяной пар. Но в реальности, в составе жидкости для вейпа помимо никотина, содержатся и другие отравляющие организм вещества, мощные канцерогены: нитрозамин и диэтиленгликоль, формальдегид, ацетальдегид. Содержание некоторых металлов, таких как никель и хром, в паре электронной сигареты выше, чем в табачном дыме.

Воздействие на организм:

формальдегид , в составе жидкости для вейпа, оказывает воздействие на центральную нервную систему;

, в составе жидкости для вейпа, оказывает воздействие на центральную нервную систему; диацетил используется во многих ароматизаторах. Данное вещество употреблять в пищу можно, но именно при вдыхании на протяжении долгого времени оно становится опасным. Диацетил вызывает воспаления, образование рубцов, сужение бронхиол;

используется во многих ароматизаторах. Данное вещество употреблять в пищу можно, но именно при вдыхании на протяжении долгого времени оно становится опасным. Диацетил вызывает воспаления, образование рубцов, сужение бронхиол; бесконтрольное вдыхание пара, содержащего никотин, может привести к передозировке никотина с соответствующими симптомами: головокружением, тошнотой, головной болью, повышенным слюноотделением, болью в животе, диареей.

Состав жидкостей для электронных сигарет не регулируется никакими стандартами. Заявленное на упаковке содержание никотина и других химических веществ часто не совпадают с фактическим составом жидкости. Вы никогда точно не узнаете, чем именно отравляете себя.

Безникотиновые электронные сигареты также опасны для здоровья. При нагревании жидкость оказывает негативное влияние на органы дыхания. Вырабатываются другие опасные вещества.

Рак легких — одно из самых опасных онкологических заболеваний у мужчин и женщин во всем мире. Болезнь поражает людей от 40 лет (средний возраст 65-80 лет) . Опухоли крайне злокачественны и быстро развиваются. В настоящее время наблюдается учащение заболеваемости женщин и снижение возраста первичного выявления болезни.

Опасность новообразования состоит в том, что оно никак не проявляет себя на ранних стадиях, поэтому обращение к врачу происходит довольно поздно.

Основные причины:

генетика;

внешние (экзогенные): это курение, загрязнение атмосферы газами, работа, связанная с химическими веществами;

внутренние (эндогенные): хронические заболевания респираторной системы.

Сюда можно включить также: малоподвижный образ жизни, вирусные инфекции, проживание в антисанитарных условиях — сырости, плесени, холоде.

Совокупность нескольких причин и факторов может ослабить ваш организм и быть толчком для начала онкологии.

Первые признаки рака легких:

кашель сухой, кашель с “ржавчиной” в последствии с кровью;

боль в груди;

одышка;

усталость;

потеря веса;

несбиваемая температура до 38°;

нарушение координации движения, головокружение.

Такое состояние обычно списывается на усталость: слишком напряженный график работы, стрессы и так далее. Вы можете не подозревать, что именно в этот момент в вашем теле начинается необратимый процесс.

Доказанный вред

Курение, в том числе пассивное, является ведущим фактором риска. Около 80% заболевших имеют эту вредную привычку. В одной сигарете содержится 2-3 мг никотина, а также смолы и зола, которые все равно попадут в легкие, несмотря на высокий уровень фильтрации. Помимо этого, курение затрудняет концентрацию внимания, вызывает раздражительность. Существует большой риск онкологических заболеваний, не только легких, но и рака нижней губы, трахеи, гортани, и желудка. Курение разрушает организм, чей-то медленно, а чей-то быстро.

Ваше курение может угрожать здоровью ваших близких. Пассивные курильщики также находятся в зоне риска — рак легких нередко развивается и у этой категории граждан. Пассивные курильщики не курят сами, они вынуждены дышать воздухом содержащий табачный дым. При регулярном вдыхании никотиновых смол и табака, насыщенного канцерогенами, заболеваемость этим видом онкологии повышается в два десятка раз.

Профилактика рака легких — это:

полный отказ от сигарет;

здоровое питание;

укрепление иммунитета;

ежегодное обследование, в частности проведение флюорографии и регулярные чекапы.

Это все способно уберечь вас от запущенных случаев опасного заболевания.

Для диагностики заболевания или профилактики назначаются тесты на онкомаркеры — вещества, которые обнаруживаются в жидкостях и тканях больного. Они производятся раковыми или другими клетками организма в ответ на развитие опухоли или неопухолевые процессы.