В Коми 26 апреля ожидается дождь

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В соответствии с данными Коми ЦГМС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями в течение дня 26 апреля. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, а на севере региона могут выпасть снежные осадки. Также, ночью и утром наблюдаются местами туманы.

Согласно прогнозу, ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура в северных районах республики в течение ночи составит от 0°C до -5°C, а при прояснении может опуститься до -13°C. В течение дня на северо-востоке региона ожидается около 0°C.

В южных районах республики температура ночью будет колебаться от -1°C до +4°C, а днем поднимется до +10°C...+15°C.