В Коми 26 апреля ожидается дождь
- 10:30 26 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
В соответствии с данными Коми ЦГМС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями в течение дня 26 апреля.
Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, а на севере региона могут выпасть снежные осадки. Также, ночью и утром наблюдаются местами туманы.
Согласно прогнозу, ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура в северных районах республики в течение ночи составит от 0°C до -5°C, а при прояснении может опуститься до -13°C. В течение дня на северо-востоке региона ожидается около 0°C.
В южных районах республики температура ночью будет колебаться от -1°C до +4°C, а днем поднимется до +10°C...+15°C.
В отношении погодных условий в городе Сыктывкаре, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью прогнозируются осадки в основном в виде дождя, а днем возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью 5-10 м/с. Температура в Сыктывкаре ночью составит от +1°C до +3°C, а днем поднимется до +11°C...+13°C.