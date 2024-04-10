В Сыктывкаре женщина расплатилась картой приятеля и заработала уголовное дело

В Сыктывкаре женщина три дня расплачивалась картой приятеля, которую "умыкнула", пока тот отдыхал. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В материалах дела указано, что в городское отделение полиции обратился местный житель 46 лет и заявил, что с его утерянной карты в течение трех дней производятся покупки. Уведомления о списании регулярно приходят ему на телефон.