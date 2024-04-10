В Сыктывкаре женщина расплатилась картой приятеля и заработала уголовное дело
- 06:45 10 апреля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре женщина три дня расплачивалась картой приятеля, которую "умыкнула", пока тот отдыхал. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
В материалах дела указано, что в городское отделение полиции обратился местный житель 46 лет и заявил, что с его утерянной карты в течение трех дней производятся покупки. Уведомления о списании регулярно приходят ему на телефон.
В ходе оперативно-розыскной работы правоохранители выяснили, что карту горожанина украла его знакомая. За несколько дней до обращения в органы, мужчина отдыхал в компании знакомых, среди которых была 33-летняя сыктывкарка. Приятели выпивали спиртное. В ходе застолья гостья воспользовалась моментом, когда мужчина отвлёкся на разговоры, и украла его карту, спрятав её к себе в сумку. Далее горожанка отправила в магазин, где купила, в трм числе спиртное на сумму около трех тысяч рублей.
Когда личность злоумышленницы установили, девушку задержали полицейские. Теперь в отношении неё завели уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Добавим, карту вернули законному владельцу. В официальном релизе ведомства также поясняется, что женщина ранее уже имела судимость.