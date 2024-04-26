В какие сроки поступят пенсии и детские пособия в мае - график опубликован

В мае 2024 года выплаты пенсий в Республике Коми будут произведены региональным отделением Социального фонда в следующем порядке: Клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К деньги поступят раньше – 8 мая, учитывая, что 12 мая является выходным днем.

Получатели пенсии через другие банки и клиенты Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я получат деньги 17 мая и 21 мая соответственно.

Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с предварительно утвержденным графиком, который можно уточнить в своем почтовом отделении.

Выплата детских пособий начнется с 3 мая. В этот день денежные средства будут перечислены получателям единого пособия, выплат на первого ребенка от 0 до 3 лет, а также ежемесячного пособия неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.

Также 3 мая на счета получателей будет зачислена ежемесячная выплата из материнского капитала за апрель. Это происходит раньше, так как 5 мая выпадает на выходной день.

Пособие за апрель по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям будет выплачено 8 мая.

Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам регионального отделения Социального фонда России по Республике Коми, позвонив по телефону: 8 800 200 07 66 (звонок бесплатный, режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 18.00, без обеденного перерыва).