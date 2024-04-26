И неработающим, и работающим: пенсионерам со стажем необходимо срочно оформить эту льготу
- 09:40 26 апреля
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- Служба новостей
Согласно новой инициативе, пенсионеры, которые внесли значительный вклад в развитие своего региона на протяжении не менее 20 лет, могут получить почетное звание "Ветеран труда". Это инициатива направлена на признание и вознаграждение людей, которые долгие годы трудились на благо своего места жительства.
Интересно, что данная льгота распространяется даже на пенсионеров, продолжающих работать, что делает эту программу еще более доступной и привлекательной для всех желающих. Для получения звания "Ветеран труда" требуется лишь подтвердить свой трудовой стаж в конкретном регионе.
Например, в Москве и Санкт-Петербурге достаточно отработать 20 лет, при условии, что у мужчин общий стаж составляет 45 лет, а у женщин – 40 лет. В Нижегородской области требуется 20 лет работы у женщин и 25 лет у мужчин, а общий стаж должен быть соответственно 35 и 40 лет.
Получение звания "Ветеран труда" предоставляет дополнительные привилегии, включая ежемесячную доплату. В Москве и Санкт-Петербурге эта доплата составляет более тысячи рублей, а в Нижегородской области – свыше 700 рублей. Важно отметить, что данная выплата гарантирована всем пенсионерам, независимо от их текущего рабочего статуса, ngnovoros.ru.