И неработающим, и работающим: пенсионерам со стажем необходимо срочно оформить эту льготу

Согласно новой инициативе, пенсионеры, которые внесли значительный вклад в развитие своего региона на протяжении не менее 20 лет, могут получить почетное звание "Ветеран труда". Это инициатива направлена на признание и вознаграждение людей, которые долгие годы трудились на благо своего места жительства.

Интересно, что данная льгота распространяется даже на пенсионеров, продолжающих работать, что делает эту программу еще более доступной и привлекательной для всех желающих. Для получения звания "Ветеран труда" требуется лишь подтвердить свой трудовой стаж в конкретном регионе.