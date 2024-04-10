Два жителя Коми избили до смерти вахтовика замерзшей пластиковой пятилитровкой
- 14:30 10 апреля
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- Елизавета Петрова
5 февраля 2023 года вечером, на территории Тибейвисского месторождения в Заполярном районе НАО двое жителей Коми избили до смерти вахтовика, используя для этого свои руки, ноги и пластиковую пятилитровку с замерзшей водой. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.
Причиной этой трагедии стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения между осужденными, находившимися в нетрезвом состоянии. Пострадавший, увлекая с собой отвертку, вызвал подозрение у двух приятелей, которые находились в столовой.
Вскоре после этого избиение произошло, и вахтовик скончался от травм, полученных в результате нападения. По ходатайству следствия, оба фигуранта, возрастом 28 и 36 лет, были допрошены.
Они частично признали свою вину и рассказали следователю, что один из них, действуя по собственной инициативе, выгнал потерпевшего из помещения, поскольку он проявлял подозрительное поведение, в руках у него была отвертка. Второй фигурант, уже на улице, применил физическую силу к пострадавшему.
В результате заседания коллегии присяжных, суд принял решение по данному делу. Обвиняемым, родом из Коми, было вынесено приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего неосторожно смерть потерпевшего.
Нарьян-Марский городской суд назначил двум осужденным наказание в виде лишения свободы. Один из фигурантов был приговорен к 11 годам заключения, а второго ждет 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Следует отметить, что данный приговор еще не получил законную силу.