Два жителя Коми избили до смерти вахтовика замерзшей пластиковой пятилитровкой

5 февраля 2023 года вечером, на территории Тибейвисского месторождения в Заполярном районе НАО двое жителей Коми избили до смерти вахтовика, используя для этого свои руки, ноги и пластиковую пятилитровку с замерзшей водой. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.



Причиной этой трагедии стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения между осужденными, находившимися в нетрезвом состоянии. Пострадавший, увлекая с собой отвертку, вызвал подозрение у двух приятелей, которые находились в столовой.

Вскоре после этого избиение произошло, и вахтовик скончался от травм, полученных в результате нападения. По ходатайству следствия, оба фигуранта, возрастом 28 и 36 лет, были допрошены.