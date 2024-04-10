Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Два жителя Коми избили до смерти вахтовика замерзшей пластиковой пятилитровкой

Два жителя Коми избили до смерти вахтовика замерзшей пластиковой пятилитровкойФото из архива "Про Город Сыктывкар"

5 февраля 2023 года вечером, на территории Тибейвисского месторождения в Заполярном районе НАО двое жителей Коми избили до смерти вахтовика, используя для этого свои руки, ноги и пластиковую пятилитровку с замерзшей водой. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Причиной этой трагедии стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения между осужденными, находившимися в нетрезвом состоянии. Пострадавший, увлекая с собой отвертку, вызвал подозрение у двух приятелей, которые находились в столовой.

Вскоре после этого избиение произошло, и вахтовик скончался от травм, полученных в результате нападения. По ходатайству следствия, оба фигуранта, возрастом 28 и 36 лет, были допрошены.

Они частично признали свою вину и рассказали следователю, что один из них, действуя по собственной инициативе, выгнал потерпевшего из помещения, поскольку он проявлял подозрительное поведение, в руках у него была отвертка. Второй фигурант, уже на улице, применил физическую силу к пострадавшему.

В результате заседания коллегии присяжных, суд принял решение по данному делу. Обвиняемым, родом из Коми, было вынесено приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего неосторожно смерть потерпевшего.

Нарьян-Марский городской суд назначил двум осужденным наказание в виде лишения свободы. Один из фигурантов был приговорен к 11 годам заключения, а второго ждет 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Следует отметить, что данный приговор еще не получил законную силу.

...

  • 0

Популярное

Последние новости