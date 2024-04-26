В Сыктывкаре с 28 апреля вводится особый противопожарный режим

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В администрации Сыктывкара объявили о начале действия особого противопожарного режима с 28 апреля. В течение этого периода в городе будут действовать усиленные меры для обеспечения пожарной безопасности. В частности, на территории Сыктывкара запрещается использование открытого огня, что включает работу с переносными мангалами, разведение костров и сжигание сухой травы, мусора или других горючих материалов. Также запрещено использование пиротехники и иных источников огня, за исключением специально согласованных торжеств.

Кроме того, введен запрет на проведение пожароопасных работ, которые включают использование открытого огня и могут вызвать появление искр. Не разрешается обустройство торговых точек, связанных с приготовлением пищи на открытом огне, в лесопарковых зонах и вблизи зданий на расстоянии менее 50 метров.