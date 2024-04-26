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Полиция Сыктывкара спасла из пожара трех человек

Полиция Сыктывкара спасла из пожара трех человек фото редакции

Сотрудники полиции в Сыктывкаре спасли местных жителей из пожара. Накануне поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Дружбы.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж сотрудников мобильного взвода полиции. Полицейские, прибыв на место происшествия раньше пожарных и спасателей, решили сами спасти граждан.

Они заметили, что дым в подъезде был очень сильным, и лестницей эвакуация была невозможна. Они услышали втором этаже крики местной пенсионерки, которая звала на помощь. Один из сотрудников взошел по оконной раме первого этажа и через окно вошел в квартиру. Затем он вместе со своим напарником спустил женщину на землю.

Свидетели, которые находились на улице, сообщили, что еще двое жильцов нуждаются в неотложной помощи. Полицейские с помощью аналогичного способа спустили из задымленной квартиры 74-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Остальные жильцы покинули дом самостоятельно.

Вскоре пожар полностью ликвидировали.

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