Полиция Сыктывкара спасла из пожара трех человек
- 16:30 26 апреля
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- Белла Лебедева
Сотрудники полиции в Сыктывкаре спасли местных жителей из пожара. Накануне поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Дружбы.
На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж сотрудников мобильного взвода полиции. Полицейские, прибыв на место происшествия раньше пожарных и спасателей, решили сами спасти граждан.
Они заметили, что дым в подъезде был очень сильным, и лестницей эвакуация была невозможна. Они услышали втором этаже крики местной пенсионерки, которая звала на помощь. Один из сотрудников взошел по оконной раме первого этажа и через окно вошел в квартиру. Затем он вместе со своим напарником спустил женщину на землю.
Свидетели, которые находились на улице, сообщили, что еще двое жильцов нуждаются в неотложной помощи. Полицейские с помощью аналогичного способа спустили из задымленной квартиры 74-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Остальные жильцы покинули дом самостоятельно.
Вскоре пожар полностью ликвидировали.