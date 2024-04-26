Полиция Сыктывкара спасла из пожара трех человек

Они заметили, что дым в подъезде был очень сильным, и лестницей эвакуация была невозможна. Они услышали втором этаже крики местной пенсионерки, которая звала на помощь. Один из сотрудников взошел по оконной раме первого этажа и через окно вошел в квартиру. Затем он вместе со своим напарником спустил женщину на землю.