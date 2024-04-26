Стали известны подробности пожара в частном доме Сыктывкара

Стали известны подробности пожара, что произошел вчера, 25 апреля, в Сыктывкаре. Как сообщили в ГУ МЧС по Коми, возгорание произошло в деревянном доме 51 по улице Клары Цеткин в районе шести часов вечера.

По данным ЕГРН, здание построено более полувека назад - в 1949 году. В течение часа огнеборцы локализовали пламя. А в 19:30 появилось сообщение о полной ликвидации возгорания.