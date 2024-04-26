Стали известны подробности пожара в частном доме Сыктывкара
- 08:30 26 апреля
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- Татьяна Зубова
Стали известны подробности пожара, что произошел вчера, 25 апреля, в Сыктывкаре. Как сообщили в ГУ МЧС по Коми, возгорание произошло в деревянном доме 51 по улице Клары Цеткин в районе шести часов вечера.
По данным ЕГРН, здание построено более полувека назад - в 1949 году. В течение часа огнеборцы локализовали пламя. А в 19:30 появилось сообщение о полной ликвидации возгорания.
На кадрах, предоставленных огнеборцами, видно, что от постройки практически ничего не осталось. Причины и обстоятельства пожара уточняются. Пострадавших нет.
Напомним, в минувшее воскресенье, 20 апреля, в столице Коми на улице Слободской загорелась квартира. При этом возгорание началось неожиданно с балкона. Пламя ликвидировали в течение нескольких часов. Жертв и пострадавших в результате ЧП также не оказалось.