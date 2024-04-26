В Усинске 10-летний мальчик попал под колеса внедорожника

Фото ГИБДД Коми

В Усинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в которой пострадал ребёнок. Как сообщается, инцидент произошёл вчера, 25 апреля, в 15:50. Управлявший Toyota Rav-4 водитель, родившийся в 1977 году, ехал по улице Комсомольской со стороны улицы Нефтяников в направлении улицы Таежной. В районе дома №2 по улице Комсомольской ребёнок, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колёса внедорожника.

По словам представителей УГИБДД МВД по Республике Коми, в результате аварии мальчик, родившийся в 2014 году, получил ушиб мягких тканей и рану левого коленного сустава. К счастью, он госпитализация ему не потребовалась. Стоит отметить, что маленький пешеход был без сопровождения взрослых в момент происшествия.