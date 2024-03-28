Менопауза и онкология: как климакс провоцирует рак
- 14:15 28 марта
- 12+
- AnnaAnna
Менопауза приходит к каждой женщине. Нормальный возраст ее наступления находится в пределах от 46 до 55 лет, в среднем 50-52 года. Однако, как мы помним из школьных времен — в любом правиле есть исключения. К ним относят раннюю менопаузу, признаки которой могут появиться у девушек 20 лет.
Что такое менопауза?
Женщина рождается с определенным запасом яйцеклеток. К началу менструального цикла их число снижается примерно до 300-400 тысяч. Ежемесячно они понемногу расходуются. Фолликул – место в яичнике, где живет яйцеклетка – вырабатывает женские половые гормоны эстрогены. Когда яйцеклеток в организме становится меньше, эстроген тоже начинает падать. Это и приводит к развитию симптомов менопаузы.
Симптомы приближающейся менопаузы
Более частые проявления — приливы жара, сильная потливость. Из-за этих симптомов в ночное время женщины страдают бессонницей. Повышается раздражительность, тревожность, происходят резкие перепады настроения, снижается память.
Также поводом обратиться к врачу и сдать анализы для женщины становятся:
- сухость слизистых глаз, рта, влагалища;
- хруст и боль в суставах, которых раньше не было;
- ночные подъемы в туалет;
- недержание мочи при смехе, чихании и активных движениях;
- увеличение веса и объемов тела при прежнем питании;
- повышенное давление, которое раньше не беспокоило;
- снижение либидо, боль во время полового контакта.
К поздним симптомам относится остеопороз – нарушение костной массы и снижение ее плотности, что становится причиной переломов.
Причины ранней менопаузы
Медицинская практика наблюдает окончание репродуктивной функции даже у молодых девушек от 20 лет. Почему это происходит:
- естественное преждевременное истощение запасов яйцеклеток;
- при некоторых хромосомных аномалиях, например синдроме Тернера или “синдроме ломкой Х-хромосомы”, количество яйцеклеток бывает снижено с рождения;
- наследственность;
- эндометриоз — разрастание слизистой оболочки матки;
- удаление яичников;
- нарушения в работе щитовидной железы.
Как связаны менопауза и рак?
При наступлении менопаузы риск возникновения рака яичников возрастает с 13% до 45%. Поэтому женщинам рекомендовано сдавать кровь на определение индекса RОМА.
Индекс RОМА (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) представляет собой алгоритм, разработанный для оценки риска злокачественных опухолей яичников.
Когда речь идет о менопаузе, индекс RОМА используется в контексте оценки риска у женщин в постменопаузальном периоде. Рак яичников часто диагностируется на более поздних стадиях, поскольку он может быть молчаливым и не проявлять себя сильными симптомами в начальные периоды.
Карцинома шейки матки
Еще одно заболевание, которое чаще всего случается в период менопаузы из-за гормональной перестройки организма. Карцинома — одно из наиболее опасных форм онкологических поражений шейки матки.
Для диагностирования также используют индекс RОМА, поскольку он учитывает несколько параметров, включая онкомаркеры CA-125 и НЕ 4.
У карциномы шейки матки нет четких выраженных симптомов, кроме кровянистых выделений вне цикла, болей в спине и животе. Заболевание развивается от 1 года до 5 лет и более. Чаще всего карциному обнаруживают случайно при профилактическом осмотре.
Какие обследования нужно проходить?
Для своевременной диагностики предраковых заболеваний и рака в гинекологии наиболее эффективны:
- гинекологический осмотр: осмотр шейки матки на зеркалах;
- кольпоскопия;
- жидкостная цитология;
- выявление ВПЧ высокого канцерогенного риска;
- УЗИ органов малого таза;
- УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;
- выявление и своевременное лечение воспалительных заболеваний половых органов, инфекций передающихся половым путем.
Куда обратиться в Сыктывкаре?
Сдать анализы для контроля женского здоровья можно в ДЦЛИ:
- гормоны репродуктивной системы: эстрадиол, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, тестостерон, АМГ;
- гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4;
- витамин Б9;
- онкомаркеры: индекс CA-125 и НЕ 4, ROMA 1 и 2, BRCA 1 и 2.
Также в ДЦЛИ прием ведет опытный и профессиональный гинеколог с 31-летним стажем. Он проведет осмотр, соберет анамнез и назначит необходимые анализы. Их можно сдать на месте. Результаты большинства анализов будут готовы в течение 1-2 дней. При наличии проблем или заболеваний врач ДЦЛИ определит план лечения.
Каждой женщине необходимо заботиться о своем здоровье и регулярно посещать акушера-гинеколога два раза в год.
Куда приходить в Сыктывкаре?
Сдать анализы, получить консультацию и узнать результаты лабораторных исследований можно по адресу: улица Морозова, дом 104/4.
Режим работы в будние дни с 07:30 до 17:00. Суббота и воскресенье с 07:30 до 14:00.
Записаться, а также получить ответы на вопросы можно по телефону: 8(8212)40-01-44 и на странице медицинского центра.
Больше информации на официальном сайте.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+
Номер лицензии: Л041 01176 11/00655374 от 02.06.2023
Реклама ИП Безрук М. А.