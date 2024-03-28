Менопауза и онкология: как климакс провоцирует рак

Менопауза приходит к каждой женщине. Нормальный возраст ее наступления находится в пределах от 46 до 55 лет, в среднем 50-52 года. Однако, как мы помним из школьных времен — в любом правиле есть исключения. К ним относят раннюю менопаузу, признаки которой могут появиться у девушек 20 лет.

Что такое менопауза?

Женщина рождается с определенным запасом яйцеклеток. К началу менструального цикла их число снижается примерно до 300-400 тысяч. Ежемесячно они понемногу расходуются. Фолликул – место в яичнике, где живет яйцеклетка – вырабатывает женские половые гормоны эстрогены. Когда яйцеклеток в организме становится меньше, эстроген тоже начинает падать. Это и приводит к развитию симптомов менопаузы.

Менопауза – физиологическое состояние, характеризующееся окончанием репродуктивной функции у женщины. Это состояние возможно оценить лишь спустя 12 месяцев полного отсутствия менструальных кровотечений.

Симптомы приближающейся менопаузы

Более частые проявления — приливы жара, сильная потливость. Из-за этих симптомов в ночное время женщины страдают бессонницей. Повышается раздражительность, тревожность, происходят резкие перепады настроения, снижается память.

Также поводом обратиться к врачу и сдать анализы для женщины становятся:

сухость слизистых глаз, рта, влагалища;

хруст и боль в суставах, которых раньше не было;

ночные подъемы в туалет;

недержание мочи при смехе, чихании и активных движениях;

увеличение веса и объемов тела при прежнем питании;

повышенное давление, которое раньше не беспокоило;

снижение либидо, боль во время полового контакта.

К поздним симптомам относится остеопороз – нарушение костной массы и снижение ее плотности, что становится причиной переломов.

Причины ранней менопаузы

Медицинская практика наблюдает окончание репродуктивной функции даже у молодых девушек от 20 лет. Почему это происходит:

естественное преждевременное истощение запасов яйцеклеток;

при некоторых хромосомных аномалиях, например синдроме Тернера или “синдроме ломкой Х-хромосомы”, количество яйцеклеток бывает снижено с рождения;

наследственность;

эндометриоз — разрастание слизистой оболочки матки;

удаление яичников;

нарушения в работе щитовидной железы.

Как связаны менопауза и рак?

При наступлении менопаузы риск возникновения рака яичников возрастает с 13% до 45%. Поэтому женщинам рекомендовано сдавать кровь на определение индекса RОМА.

Индекс RОМА (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) представляет собой алгоритм, разработанный для оценки риска злокачественных опухолей яичников.

Когда речь идет о менопаузе, индекс RОМА используется в контексте оценки риска у женщин в постменопаузальном периоде. Рак яичников часто диагностируется на более поздних стадиях, поскольку он может быть молчаливым и не проявлять себя сильными симптомами в начальные периоды.

Карцинома шейки матки

Еще одно заболевание, которое чаще всего случается в период менопаузы из-за гормональной перестройки организма. Карцинома — одно из наиболее опасных форм онкологических поражений шейки матки.

Для диагностирования также используют индекс RОМА, поскольку он учитывает несколько параметров, включая онкомаркеры CA-125 и НЕ 4.

У карциномы шейки матки нет четких выраженных симптомов, кроме кровянистых выделений вне цикла, болей в спине и животе. Заболевание развивается от 1 года до 5 лет и более. Чаще всего карциному обнаруживают случайно при профилактическом осмотре.

Какие обследования нужно проходить?

Для своевременной диагностики предраковых заболеваний и рака в гинекологии наиболее эффективны:

гинекологический осмотр: осмотр шейки матки на зеркалах;

кольпоскопия;

жидкостная цитология;

выявление ВПЧ высокого канцерогенного риска;

УЗИ органов малого таза;

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

выявление и своевременное лечение воспалительных заболеваний половых органов, инфекций передающихся половым путем.

Куда обратиться в Сыктывкаре?

Сдать анализы для контроля женского здоровья можно в ДЦЛИ:

гормоны репродуктивной системы: эстрадиол, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, тестостерон, АМГ;

гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4;

витамин Б9;

онкомаркеры: индекс CA-125 и НЕ 4, ROMA 1 и 2, BRCA 1 и 2.

Подробнее можете узнать в группе лаборатории ВКонтакте.