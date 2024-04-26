Житель Коми обвиняется в истязании сына сожительницы

Об этом сообщили в региональном управлении СУ СК России.

В Сосногорске следственным отделом Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя в возрасте 36 лет, который является подозреваемым в истязании малолетнего ребенка.



Согласно данным следствия, подозреваемый в течение продолжительного времени причинял физические и психические страдания сыну своей сожительницы, который родился в 2013 году и находился в беспомощном состоянии и зависимости от взрослых. Он оказывал насилие путем систематического нанесения побоев или других насильственных действий.



Злоумышленник находится под стражей, а следователи Следственного комитета проводят следственные и иные процессуальные действия с целью установления причин и обстоятельств совершенного преступления. Расследование по этому дело продолжается.

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