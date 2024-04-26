В некоторых районах Коми ожидается сильный дождь
- 14:30 26 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
Согласно заявлению Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми на территории ряда районов республики в течение 27 апреля, с утра 6 часов до вечера 18 часов, пройдут сильные осадки.
Предполагается, что объем выпавших осадков может составить 15 миллиметров и болеe за указанный период времени. Под воздействием этого непогодия окажутся Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Ухтинский и Троицко-Печорский районы.
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Республике Коми призывает жителей данныеx районов проявлять повышенную осторожность. Жителям рекомендуется избегать нахождения на открытых участках, отложить планы на походы, визиты в лесные зоны и выходы к водоемам, а также отменить поездки и участие в массовых событиях.
Автомобилистам рекомендуется проявлять особую бдительность на дорогах: следовать на безопасном расстоянии друг от друга, придерживаться установленных скоростных лимитов и, при возможности, избегать путешествий на дальние расстояния.