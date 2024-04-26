В некоторых районах Коми ожидается сильный дождь

Согласно заявлению Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми на территории ряда районов республики в течение 27 апреля, с утра 6 часов до вечера 18 часов, пройдут сильные осадки.

Предполагается, что объем выпавших осадков может составить 15 миллиметров и болеe за указанный период времени. Под воздействием этого непогодия окажутся Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Ухтинский и Троицко-Печорский районы.