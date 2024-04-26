Близкие 22-летнего парня из Коми, утонувшего в Москве-реке, раскрыли причины его смерти
- 18:00 26 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
На берегу Москвы рядом с Пушкинской набережной обнаружили тело молодого мужчины.
По информации его девушки, Айсы, 22-летний Егор страдал от депрессии и пропал месяц назад до обнаружения тела. Об этом она рассказала MSK1.RU,
Он прибыл в Москву в конце марта. Егор родом из Сосногорска, но планировал отправиться в Петропавловск-Камчатский. Последний раз связь с ним установили 8 апреля в полдень, после чего его телефон отключился.
По словам его девушки, Егор испытывал негативные мысли и на последней встрече говорил о своем чувстве ответственности перед другими людьми. Девушка написала, что последняя встреча с ним дала ей надежду на его психологическое восстановление.
Я его шантажировала, умоляла, плакала. Но тогда я ему поверила. Сказала: «Ок, молодец, ты справишься». Или я наивная, или хотелось верить в лучшее.
По словам Айсы, парень испытывал негативные мысли с февраля, и на последней их встрече 5 апреля он попросил у нее контакты психотерапевтической клиники. После исчезновения Егора, девушка обратилась в полицию и к поисковым группам. Однако тело было обнаружено только через месяц.