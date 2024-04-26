Близкие 22-летнего парня из Коми, утонувшего в Москве-реке, раскрыли причины его смерти

На берегу Москвы рядом с Пушкинской набережной обнаружили тело молодого мужчины.

По информации его девушки, Айсы, 22-летний Егор страдал от депрессии и пропал месяц назад до обнаружения тела. Об этом она рассказала MSK1.RU,

Он прибыл в Москву в конце марта. Егор родом из Сосногорска, но планировал отправиться в Петропавловск-Камчатский. Последний раз связь с ним установили 8 апреля в полдень, после чего его телефон отключился.

По словам его девушки, Егор испытывал негативные мысли и на последней встрече говорил о своем чувстве ответственности перед другими людьми. Девушка написала, что последняя встреча с ним дала ей надежду на его психологическое восстановление.