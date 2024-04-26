Сразу рвите отношения, когда девушка регулярно говорит эти 4 фразы

"Красные флаги" в отношениях могут служить важным инструментом для предотвращения неприятных ситуаций и токсичных отношений. Ниже приведены четыре фразы, которые могут указывать на токсичность поведения девушки в отношениях:

"Ты должен делать то, что я говорю": Эта фраза выражает желание контролировать партнера и его действия. Здоровые отношения основаны на взаимном уважении и признании права каждого партнера на свободу и автономию.