Этот закон приняли по-тихому: Голикова честно назвала новый размер пенсии

Неработающих граждан России может ожидать приятный сюрприз: повышение размера страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Обсуждение этого плана началось после публикации проекта бюджета, где подробно описывается повышение выплат.

Чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо соответствовать трем основным критериям. Женщины должны достичь пенсионного возраста в 60 лет, а мужчины – в 65 лет, хотя эти возрастные рамки начнут действовать только с 2028 года. Кроме того, необходимый минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в следующем году составит не менее 14 лет, но к 2025 году этот показатель увеличится до 15 лет. Наконец, третье условие – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в текущем году составляет 25,8 баллов для выхода на пенсию. К 2024 году ИПК увеличится до 28,2 баллов.