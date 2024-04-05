Сыктывкарец поехал к жене в роддом и остался без автомобиля

В материалах дела уточняется, что происшествие зафиксировали в начале февраля. Житель посёлка Верхняя Максаковка, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль после того, как выпил алкоголь.

Управляя ВАЗ-2112 ещё в посёлке он не справился с управлением и въехал в сугроб. Вернуть авто на проезжую часть ему помог проезжающей мимо водитель. Однако мужчина не думал разворачиваться. Я он сел в авто и продолжил свой путь. К слову, направлялся он к своей супруге, что в это момент лежала в роддоме Кардиоцентра. Вскоре с явным признаками опьянения мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции.