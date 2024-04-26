Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна даже сейчас

Соль имеет долгую историю высокой ценности и важности. В древности гостей принимали с хлебом и солью, что символизировало уважение и гостеприимство.

В традиционной уборке полов часто использовали соленую воду, так как считалось, что это помогает очистить энергию в доме. Соль также часто помещали под кровать ночью, полагая, что она отпугивает негативные силы и кошмары.