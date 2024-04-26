Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна даже сейчас
- 10:45 26 апреля
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- Служба новостей
Соль имеет долгую историю высокой ценности и важности. В древности гостей принимали с хлебом и солью, что символизировало уважение и гостеприимство.
В традиционной уборке полов часто использовали соленую воду, так как считалось, что это помогает очистить энергию в доме. Соль также часто помещали под кровать ночью, полагая, что она отпугивает негативные силы и кошмары.
Нумеролог Ирина Волкова рекомендует использовать силу соли для привлечения благополучия в дом. Она предлагает посыпать небольшое количество соли у входа в квартиру. По ее мнению, это действие помогает защитить жилище от негативной энергии и негативных людей, так как соль, как магнит, притягивает отрицательные энергии и удерживает их. Рекомендуется еженедельно обновлять соль у порога, выбрасывая старую в канализацию.
Ирина Волкова также советует обрабатывать использованные предметы солью, особенно если неизвестна энергетика от предыдущих владельцев. Рекомендуется щедро посыпать вещи солью и оставить на сутки. Затем использованную соль следует удалить, а предметы тщательно вымыть.
Таким образом, использование соли в этих ритуалах и обрядах предполагается как способ очистки дома от негативной энергии и привлечения благополучия, сообщает gorodkirov.ru.
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